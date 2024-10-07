7 Ekim'den Ortadoğu savaşına doğru: Kim, nereye saldırdı?
7 Ekim sonrası çatışma hattının hızla genişlemesiyle, sıkça sorulan "Savaş yayılır mı?" "Gazze'de yaşananlar bölgesel bir savaşa evrilir mi?" soruları, bir yıl içinde kendini iyice gösterdi. Peki 7 Ekim'den bu yana hangi ülke, nereye saldırdı? Savaş nereye doğru yayıldı?
7 Ekim saldırıları sonrasında bölgesel savaş uyarılarının yapıldığı Ortadoğu'da karmaşık bir denklem ortaya çıktı.
Gazze'yi bombalayan İsrail, kuzey sınırında da Hizbullah'la "düşük yoğunluklu" bir savaşa başladı.
Hizbullah’ın amacı kuzeydeki cepheyi aktif tutarak İsrail güçlerini bölmek ve bölgedeki İsraillileri göçe zorlayarak İsrail üzerinde baskı oluşturmaktı.
Böylelikle Gazze saldırılarının kapsamını daraltmayı ve hatta İsrail’i Gazze’de ateşkese zorlamayı hedefliyordu. Nitekim karşılıklı saldırılar sonrası İsrail sınırdan binlerce vatandaşını tahliye etti. Hizbullah da bölgeyi roketlerle vurmayı sürdürdü.