7 Ekim'den Ortadoğu savaşına doğru: Kim, nereye saldırdı?

Savaşın bir başka uzantısı da İsrail-Suriye-Irak ve İran hattında kendini gösterdi.



İsrail, Aralık sonunda Şam yakınlarına hava saldırısı düzenledi.



Saldırda İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey isimlerinden Seyid Razi Musavi öldürüldü.



Ocak ayında da yine Şam'da İran Devrim Muhafızları'nın binası hedef alındı.



Saldırıda, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nün Suriye İstihbarat sorumlusu Hacı Sadık Umidzade öldürüldü..



İran her iki olayla ilgili de İsrail'i işaret etti.