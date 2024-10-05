7 Ekim'in birinci yılı: İsrail'in Gazze'de hafızalara kazınan 11 katliamı
Hamas'ın Aksa Tufanı saldırılarının ardından İsrail, Gazze'yi bombalamaya başladı. 7 Ekim 2023'ten bugüne dek, Gazze Şeridi'nde onbinlerce Filistinli öldürüldü, çok daha fazlası yaralandı. İsrail ordusunun ABD'nin de desteğiyle gerçekleştirdiği bu saldırılar, Filistin halkının üzerine bir kâbus gibi çöktü.
İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana, bir yıl boyunca Gazze Şeridi'nde Filistinli ailelere ve yerinden edilmiş insanlara karşı çok sayıda hafızalara kazınan soykırım gerçekleştirdi.
İsrail'in bu katliamları, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişinin ölmesine ve yaralanmasına yol açtı.
İsrail ordusunun yıkıcı askeri mekanizmasını kullanarak ve ABD'nin desteğiyle gerçekleştirdiği bu saldırılar, Gazze Şeridi'ndeki altyapının geniş çapta tahrip olmasına ve tüm yerleşim alanlarının yaşanmaz arazilere dönüşmesine neden oldu.
Anadolu Ajansı, 7 Ekim'in yıldönümü gelirken, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği hafızalara kazınan 11 katliamı derledi.