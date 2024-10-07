7 Ekim'in birinci yılı: Netanyahu'nun konutunun önünde protesto
İsrail'de 7 Ekim'in yıldönümü dolayısıyla rehine yakınları anma törenleri düzenledi. Düzenlenen törenlerden birinin adresi de Başbakan Netanyahu'nun konutunun önüydü. Aileler hükümetten Gazze'de ateşkes ve rehine takası anlaşmasının imzalanmasını talep ediyor.
ÖFKELİ HALK SOKAKLARDA
İsrailli rehine aileleri Gazze Şeridi'nde savaşın devam ettiği bir yıl boyunca protestolar düzenledi.
İsrail'in çeşitli bölgelerinde Başbakan Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdiler.