7 Ekim'in birinci yılı: Netanyahu'nun konutunun önünde protesto

"REHİNELER SONSUZA DEK HATIRLANACAK"

Rehine yakınlarından biri Netanyahu'nun savaş stratejilerini, "Kabus gibi bir yıldı. Başbakan'a diyorum- operasyonları hatırlamayacaklar, bütün bu numaraları hatırlamayacaklar, sonsuza dek hatırlayacakları şey rehineler olacak." ifadeleriyle eleştirdi.