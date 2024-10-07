7 Ekim'in birinci yılı: Netanyahu'nun konutunun önünde protesto

İsrail'de 7 Ekim'in yıldönümü dolayısıyla rehine yakınları anma törenleri düzenledi. Düzenlenen törenlerden birinin adresi de Başbakan Netanyahu'nun konutunun önüydü. Aileler hükümetten Gazze'de ateşkes ve rehine takası anlaşmasının imzalanmasını talep ediyor.

7 Ekim'in birinci yılı: Netanyahu'nun konutunun önünde protesto - 1

ÖFKELİ HALK SOKAKLARDA

İsrailli rehine aileleri Gazze Şeridi'nde savaşın devam ettiği bir yıl boyunca protestolar düzenledi.

İsrail'in çeşitli bölgelerinde Başbakan Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdiler.

DÜNYA HABERLERİ

7 Ekim'in birinci yılı: Netanyahu'nun konutunun önünde protesto - 2

KONUTUNUN ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Hamas'ın elindeki İsrailli rehinelerin aileleri, 7 Ekim'in yıldönümünde de Netanyahu'nun Kudüs'teki konutunun önünde toplandı.

Rehinelerin fotoğraflarını taşıyan kalabalık, "onları eve getirin" sloganları attı.

7 Ekim'in birinci yılı: Netanyahu'nun konutunun önünde protesto - 3

"REHİNELER SONSUZA DEK HATIRLANACAK"

Rehine yakınlarından biri Netanyahu'nun savaş stratejilerini, "Kabus gibi bir yıldı. Başbakan'a diyorum- operasyonları hatırlamayacaklar, bütün bu numaraları hatırlamayacaklar, sonsuza dek hatırlayacakları şey rehineler olacak." ifadeleriyle eleştirdi.

7 Ekim'in birinci yılı: Netanyahu'nun konutunun önünde protesto - 4

HALK HÜKÜMETE ÖFKELİ

Tel Aviv'de de kadınlar, 100'ü aşkın İsrailli rehinenin anısına otoyol kenarında insan zinciri oluşturdu.

İsrail'de Hamas'ın elindeki rehinelerin aileleri hükümete öfkeli. Yıl boyunca her cumartesi gösteriler için sokaktaydılar.

7 Ekim'in birinci yılı: Netanyahu'nun konutunun önünde protesto - 5

TEPKİLERİN ODAĞI NETANYAHU

Aslında Başbakan Netanyahu, 7 Ekim öncesinde de yargı reformu nedeniyle tepkilerin odağındaydı. Son bir yılda başbaan yönelik bu öfkeye Hamas'ın elindeki rehinelerin yakınları da eklendi.

7 Ekim'in birinci yılı: Netanyahu'nun konutunun önünde protesto - 6

Rehine yakınları zaman zaman İsrail Parlamentosu Knesset'te de protestolar düzenledi.

Aileler hükümetten Gazze'de ateşkes ve rehine takası anlaşmasının imzalanmasını talep ediyor.

7 Ekim'in birinci yılı: Netanyahu'nun konutunun önünde protesto - 7
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