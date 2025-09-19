7 gün boyunca yemek yemedi, sadece su içti: Vücudundaki etkisini anlattı
ABD’de yaşayan sağlık koçu ve sosyal medya fenomeni Justin Dorff, yedi gün boyunca yalnızca su içti ve hiçbir şey yemedi. Dorff, deneyimin kendisine “beden, zihin ve ruhunu yeniden yapılandırma fırsatı” sunduğunu söylerken uzmanlar uzun süreli aç kalmanın ciddi sağlık riskleri taşıdığı konusunda uyarıyor.
DailyMail'de yer alan habere göre; 42 yaşındaki Dorff, daha önce uzun ömür gurusu Bryan Johnson’ın yaşlanma karşıtı rutinlerini ve farklı diyet zorluklarını deneyerek YouTube’da 24 bini aşkın takipçiye ulaşmıştı. Ancak bu kez sınırlarını daha da zorlayarak, bir hafta boyunca hiçbir katı gıda tüketmeden yalnızca su içti.