7 gün boyunca yemek yemedi, sadece su içti: Vücudundaki etkisini anlattı

ABD’de yaşayan sağlık koçu ve sosyal medya fenomeni Justin Dorff, yedi gün boyunca yalnızca su içti ve hiçbir şey yemedi. Dorff, deneyimin kendisine “beden, zihin ve ruhunu yeniden yapılandırma fırsatı” sunduğunu söylerken uzmanlar uzun süreli aç kalmanın ciddi sağlık riskleri taşıdığı konusunda uyarıyor.

DailyMail'de yer alan habere göre; 42 yaşındaki Dorff, daha önce uzun ömür gurusu Bryan Johnson’ın yaşlanma karşıtı rutinlerini ve farklı diyet zorluklarını deneyerek YouTube’da 24 bini aşkın takipçiye ulaşmıştı. Ancak bu kez sınırlarını daha da zorlayarak, bir hafta boyunca hiçbir katı gıda tüketmeden yalnızca su içti.

Yaklaşık 100 bin kez izlenen son videosunda deneyimini paylaşan Dorff, ilk dört günün “çok zorlu” geçtiğini, beşinci günde ise kendisini iyi hissettiğini anlattı.

Dorff, “Başlangıçta yorgundum, başım sersemliyordu, midem bulanıyordu. Enerjimi kaybettim, günleri kendimi oyalayarak geçirdim. Ama beşinci gün birdenbire tonlarca enerjiyle uyandım. Antrenmanlarımı tamamladım, odaklanabildim” dedi.


Deneyin sonunda Dorff, 4,5 kilo ve 2,5 santimetre bel incelmesi yaşadığını, ayrıca abur cubur tüketme isteğinin kaybolduğunu belirtti.

UZUN SÜRELİ AÇLIK RİSKLİ

Bilim insanları, aralıklı orucun kısa vadede kilo kontrolüne yardımcı olabileceğini gösteren araştırmalar olduğunu kabul etse de, uzun süreli oruçların potansiyel tehlikelerine dikkat çekiyor.


Uzmanlara göre:

Kalp sağlığı olumsuz etkilenebilir; felç ve kalp krizi riski artabilir.

Ketoasidoz riski yüksektir. Kandaki keton seviyelerinin artması, yaşamı tehdit eden ciddi sorunlara yol açabilir.

Sindirim ve metabolizma sorunları tetiklenebilir. Uzun süreli otofaji, hücre ölümüne ve organ hasarına neden olabilir.

Bazı araştırmalar, kısa süreli oruçların vücuttaki hasarlı hücrelerin temizlenmesini (otofaji) destekleyebileceğini öne sürse de, uzmanlar bunun güvenli sınırları aştığında zararlı olabileceğini vurguluyor.


Dorff ise denemesine “Büyük Sıfırlama” adını verdiğini belirterek, “Amacım bedenimi ve zihnimi resetlemekti. Fiziksel sonuçlar önemliydi ama en çok hislerim değişti” ifadelerini kullandı.

