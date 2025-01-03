7 yaşındaki çocuğun ders çalışırken ölümüne neden oldu: Basit bir kalem faciayla sonuçlandı

Vietnam’ın Bac Kan bölgesinde yaşanan bir trajedi, ders aralarında yapılan aktivitelerin güvenliğine dikkat çekti. 7 yaşındaki bir çocuk, arkadaşlarıyla spor yaparken elindeki kalemin top şeklindeki parçasını yanlışlıkla yuttu.

7 yaşındaki çocuğun ders çalışırken ölümüne neden oldu: Basit bir kalem faciayla sonuçlandı - 1

Vietnam'ın Bac Kan bölgesinde, 7 yaşındaki bir çocuk ders çalışırken kaleminin üzerindeki top şeklindeki parçayı yutması sonucu hayatını kaybetti. İsmi açıklanmayan çocuğun, kalem parçasının soluk borusuna kaçması nedeniyle öksürük, nefes almada zorluk ve göğüs ağrısı şikayetleri başladı.

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7 yaşındaki çocuğun ders çalışırken ölümüne neden oldu: Basit bir kalem faciayla sonuçlandı - 2

Okul hemşiresine yapılan ilk müdahalenin ardından çocuk hastaneye kaldırıldı. Acil Durum ve Toksikoloji Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Nguyễn Tân Hùng’un açıklamasına göre, küçük hasta kalbinin durması nedeniyle birkaç kez kriz geçirdi.

7 yaşındaki çocuğun ders çalışırken ölümüne neden oldu: Basit bir kalem faciayla sonuçlandı - 3

Solunum tüpü ile hayata döndürülen çocuğa, kalp atış hızını artırmak için ilaç tedavisi uygulandı. Beyindeki ödemi kontrol altına almak için özel bir tedavi süreci başlatıldı.

7 yaşındaki çocuğun ders çalışırken ölümüne neden oldu: Basit bir kalem faciayla sonuçlandı - 4

Endoskopik müdahale ile soluk borusunu tıkayan parça çıkarıldı. Çocukta %70 oranında hava yolunu tıkayan nesnenin, 0,5 x 0,8 cm boyutlarında siyah bir kalem başlığı olduğu belirlendi. Dört gün süren yoğun çabalara rağmen, çocuk kurtarılamadı.

7 yaşındaki çocuğun ders çalışırken ölümüne neden oldu: Basit bir kalem faciayla sonuçlandı - 5

Olay, küçük yaşlardaki çocuklar için okul malzemeleri kullanımı sırasında güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

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