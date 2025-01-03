7 yaşındaki çocuğun ders çalışırken ölümüne neden oldu: Basit bir kalem faciayla sonuçlandı

Okul hemşiresine yapılan ilk müdahalenin ardından çocuk hastaneye kaldırıldı. Acil Durum ve Toksikoloji Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Nguyễn Tân Hùng’un açıklamasına göre, küçük hasta kalbinin durması nedeniyle birkaç kez kriz geçirdi.