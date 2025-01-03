7 yaşındaki çocuğun ders çalışırken ölümüne neden oldu: Basit bir kalem faciayla sonuçlandı
Vietnam’ın Bac Kan bölgesinde yaşanan bir trajedi, ders aralarında yapılan aktivitelerin güvenliğine dikkat çekti. 7 yaşındaki bir çocuk, arkadaşlarıyla spor yaparken elindeki kalemin top şeklindeki parçasını yanlışlıkla yuttu.
Vietnam'ın Bac Kan bölgesinde, 7 yaşındaki bir çocuk ders çalışırken kaleminin üzerindeki top şeklindeki parçayı yutması sonucu hayatını kaybetti. İsmi açıklanmayan çocuğun, kalem parçasının soluk borusuna kaçması nedeniyle öksürük, nefes almada zorluk ve göğüs ağrısı şikayetleri başladı.