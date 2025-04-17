7 yaşındaki çocuk göz muayenesine gitti: Aylar sonra hayatını kaybetti

"HAYATIMIN EN KÖTÜ 12 SAATİYDİ"

Anne Sophie Hunt, oğlunun tanı aldığı günü "Hayatımın en kötü 12 saatiydi" sözleriyle anlattı. “Sadece hastaydı, ama iki gün içinde bize çok fazla zamanı kalmadığını söylediler. Bir ebeveyn olarak sadece savaş ya da kaç moduna giriyorsunuz,” dedi.



Lenny, altı hafta boyunca günlük radyoterapiye alındı. Zamanla bilinç düzeyi azaldı ve beslenme sorunları nedeniyle hızla kilo verdi. Annesi, oğluna hastalığın ne kadar ciddi olduğunu hiçbir zaman söylemediklerini, bu sayede moralini mümkün olduğunca yüksek tutabildiklerini söyledi.





