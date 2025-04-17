7 yaşındaki çocuk göz muayenesine gitti: Aylar sonra hayatını kaybetti

İngiltere'nin Stockport kentinde yaşayan yedi yaşındaki Lenny Lax, iki yıl süren zorlu bir hastalık mücadelesinin ardından 5 Nisan’da yaşamını yitirdi. Küçük yaşına rağmen verdiği mücadeleyle çevresindekilere ilham olan Lenny, beyninde oluşan agresif bir tümör nedeniyle hayatını kaybetti.

7 yaşındaki çocuk göz muayenesine gitti: Aylar sonra hayatını kaybetti - 1

2022 yılında baş ağrısı şikâyetiyle başlayan süreç, ailesi için adeta bir kâbusa dönüştü. Lenny’nin annesi Sophie Hunt, baş ağrılarının ardından oğlunda uyuşukluk belirtileri gözlemlediklerini ve sabahları yataktan kalkmakta zorlandığını söyledi. Ancak durumun ciddiyeti, yapılan rutin bir göz muayenesi sırasında ortaya çıktı. Lenny’nin beyninde "yetişkin yumruğu büyüklüğünde" bir tümör tespit edildi.

Acilen çocuk hastanesine sevk edilen Lenny'ye, dördüncü evre glioblastoma teşhisi kondu. Bu, tedavisi mümkün olmayan ve beyne yayılan son derece agresif bir kanser türüydü. Doktorlar, küçük çocuğun büyük ihtimalle bir yıl daha yaşayamayacağını aileye bildirdi.


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7 yaşındaki çocuk göz muayenesine gitti: Aylar sonra hayatını kaybetti - 2

"HAYATIMIN EN KÖTÜ 12 SAATİYDİ"

Anne Sophie Hunt, oğlunun tanı aldığı günü "Hayatımın en kötü 12 saatiydi" sözleriyle anlattı. “Sadece hastaydı, ama iki gün içinde bize çok fazla zamanı kalmadığını söylediler. Bir ebeveyn olarak sadece savaş ya da kaç moduna giriyorsunuz,” dedi.

Lenny, altı hafta boyunca günlük radyoterapiye alındı. Zamanla bilinç düzeyi azaldı ve beslenme sorunları nedeniyle hızla kilo verdi. Annesi, oğluna hastalığın ne kadar ciddi olduğunu hiçbir zaman söylemediklerini, bu sayede moralini mümkün olduğunca yüksek tutabildiklerini söyledi.


7 yaşındaki çocuk göz muayenesine gitti: Aylar sonra hayatını kaybetti - 3

DENEME İLACI ÖMRÜNÜ UZATTI AMA...

Lenny’nin tedavisinde, Amerika’da geliştirilen ve tümörü küçülttüğü belirtilen bir deneme ilacı da kullanıldı. Bu tedavi, küçük çocuğun ömrünü iki ay uzattı. Ancak ilaç ciddi yan etkilere neden oldu. Kemikleri zayıflayan Lenny'nin vücudu kolaylıkla kırılmalara ve çatlamalara açık hale geldi.


7 yaşındaki çocuk göz muayenesine gitti: Aylar sonra hayatını kaybetti - 4

Ocak ayında yapılan son taramada hastalığın beynin tamamına yayıldığı görüldü. Sophie Hunt, doktorların artık yapılacak bir şey kalmadığını söylemesinin ardından oğlunu, kalan zamanında gitmek istediği her yere götürdüklerini ifade etti.


7 yaşındaki çocuk göz muayenesine gitti: Aylar sonra hayatını kaybetti - 5

Lenny’nin annesi, oğlunun ölümünden sonra sosyal medyada duygusal bir paylaşım yaptı:

"Güzel ve cesur süper kahramanımız Lenny Jax, bu sabahın erken saatlerinde melek kanatlarına kavuştu. Şu anda yaşadığımız yürek acısını kelimelerle anlatamam. Benim için tek doğru şey artık acı çekmemesi. Artık hastane yok, artık ilaç yok, artık küçük oğlan çocuklarının yapması gereken şeyleri yapmasına izin verilmediğinin söylenmesi yok."

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