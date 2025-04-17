7 yaşındaki çocuk göz muayenesine gitti: Aylar sonra hayatını kaybetti
İngiltere'nin Stockport kentinde yaşayan yedi yaşındaki Lenny Lax, iki yıl süren zorlu bir hastalık mücadelesinin ardından 5 Nisan’da yaşamını yitirdi. Küçük yaşına rağmen verdiği mücadeleyle çevresindekilere ilham olan Lenny, beyninde oluşan agresif bir tümör nedeniyle hayatını kaybetti.
2022 yılında baş ağrısı şikâyetiyle başlayan süreç, ailesi için adeta bir kâbusa dönüştü. Lenny’nin annesi Sophie Hunt, baş ağrılarının ardından oğlunda uyuşukluk belirtileri gözlemlediklerini ve sabahları yataktan kalkmakta zorlandığını söyledi. Ancak durumun ciddiyeti, yapılan rutin bir göz muayenesi sırasında ortaya çıktı. Lenny’nin beyninde "yetişkin yumruğu büyüklüğünde" bir tümör tespit edildi.
Acilen çocuk hastanesine sevk edilen Lenny'ye, dördüncü evre glioblastoma teşhisi kondu. Bu, tedavisi mümkün olmayan ve beyne yayılan son derece agresif bir kanser türüydü. Doktorlar, küçük çocuğun büyük ihtimalle bir yıl daha yaşayamayacağını aileye bildirdi.