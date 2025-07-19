Tehlikeli oyun: Mıknatıs yutan 7 yaşındaki çocuk ölümden döndü

İngiltere’nin Lincolnshire kentinde yaşayan 7 yaşındaki Eli Jepson, bazı ülkelerde satışı yasaklanan Kluster isimli masa oyununu oynarken mıknatıs yuttu.

Tehlikeli oyun: Mıknatıs yutan 7 yaşındaki çocuk ölümden döndü - 1

11 Mayıs’ta yaşanan olayda Eli Jepson, televizyon izlediği esnada Kluster isimli oyunun içerisinde bulunan mıknatısları yuttu. Oğlunun yardım çığlıklarına koşan anne Naomi Rivers, Eli Jepson'ı apar topar hastaneye götürdü. 

Çekilen röntgende mıknatısların midede birleştiği, ardından ince bağırsağa geçip burada sıkıştığı görüldü. Bu durum, iç organ hasarı riski taşıyordu.

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Tehlikeli oyun: Mıknatıs yutan 7 yaşındaki çocuk ölümden döndü - 2

Eli Jepson, acil durum ambulansıyla Nottingham’daki Queen’s Medical Centre Hastanesi'ne sevk edildi. Burada doktorlar, ilk olarak müshil ve endoskopiyle mıknatısları çıkarmaya çalıştılar ancak başarısız oldular. Laparoskopik (kapalı) ameliyat da sonuç vermeyince, mıknatıslar açık ameliyatla alındı.

Naomi Rivers, oğlunun karın bölgesine yaklaşık 10 cm’lik bir kesi yapıldığını aktardı.

Tehlikeli oyun: Mıknatıs yutan 7 yaşındaki çocuk ölümden döndü - 3

Ameliyatı 6 saat süren Eli Jepson, dört gün hastanede kaldıktan sonra tamamen sağlığına kavuştu. Eli Nepson'ın annesi, aileleri uyararak “Bu tür mıknatıslı oyuncakları, çocuklarınızdan uzak tutun'' dedi.

Tehlikeli oyun: Mıknatıs yutan 7 yaşındaki çocuk ölümden döndü - 4

FİRMADAN AÇIKLAMA

Kluster oyununun üreticisi Borderline Editions tarafından yapılan açıklamada, “Kluster bir oyuncak değil, 14 yaş ve üzeri için tasarlanmış bir masa oyunudur'' ifadelerine yer verildi. Şirket, kutunun üzerinde ''14+ yaş için uygundur. MIKNATIS UYARISI: Yutulması halinde ciddi yaralanmalara neden olabilir” ibaresinin yer aldığına dikkat çekti.

Tehlikeli oyun: Mıknatıs yutan 7 yaşındaki çocuk ölümden döndü - 5

Kluster oyunu İngiltere’de yasal olarak satılsa da, Kanada’da 2023 yılında yutma riski nedeniyle geri çağrıldı. Kanada Hükümeti, “Güçlü mıknatıslar çocuklar tarafından yutulduğunda, bağırsaklarda yırtılmalara, tıkanmalara ve hayati tehlike yaratabilecek durumlara yol açabilir” açıklamasını yapmıştı.

Benzer nedenlerle, ABD ve Avustralya’da da güçlü mıknatıs içeren bazı oyunlar yasaklandı. 

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