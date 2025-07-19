Tehlikeli oyun: Mıknatıs yutan 7 yaşındaki çocuk ölümden döndü

FİRMADAN AÇIKLAMA

Kluster oyununun üreticisi Borderline Editions tarafından yapılan açıklamada, “Kluster bir oyuncak değil, 14 yaş ve üzeri için tasarlanmış bir masa oyunudur'' ifadelerine yer verildi. Şirket, kutunun üzerinde ''14+ yaş için uygundur. MIKNATIS UYARISI: Yutulması halinde ciddi yaralanmalara neden olabilir” ibaresinin yer aldığına dikkat çekti.