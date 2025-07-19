Tehlikeli oyun: Mıknatıs yutan 7 yaşındaki çocuk ölümden döndü
İngiltere’nin Lincolnshire kentinde yaşayan 7 yaşındaki Eli Jepson, bazı ülkelerde satışı yasaklanan Kluster isimli masa oyununu oynarken mıknatıs yuttu.
11 Mayıs’ta yaşanan olayda Eli Jepson, televizyon izlediği esnada Kluster isimli oyunun içerisinde bulunan mıknatısları yuttu. Oğlunun yardım çığlıklarına koşan anne Naomi Rivers, Eli Jepson'ı apar topar hastaneye götürdü.
Çekilen röntgende mıknatısların midede birleştiği, ardından ince bağırsağa geçip burada sıkıştığı görüldü. Bu durum, iç organ hasarı riski taşıyordu.