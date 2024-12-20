70 milyon dolarlık arama: 10 yıl önce kaybolan yolcu uçağı yeniden gündemde!
Malezya hükümeti, 2014'te 227 yolcu ve 12 mürettebatla kaybolan MH370 sefer sayılı uçağın enkazını bulmak için ABD merkezli deniz arama şirketi Ocean Infinity ile yeniden anlaşmaya vardı. Uçağın bulunması durumunda şirkete 70 milyon dolar ödeme yapılacak.
Dünyanın en büyük havacılık gizemlerinden biri olan ve 10 yıl önce Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’dan Çin’in başkenti Pekin’e giderken kaybolan MH370 sefer sayılı uçak için umutlar yeniden yeşerdi.