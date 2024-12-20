70 milyon dolarlık arama: 10 yıl önce kaybolan yolcu uçağı yeniden gündemde!

Malezya hükümeti, 2014'te 227 yolcu ve 12 mürettebatla kaybolan MH370 sefer sayılı uçağın enkazını bulmak için ABD merkezli deniz arama şirketi Ocean Infinity ile yeniden anlaşmaya vardı. Uçağın bulunması durumunda şirkete 70 milyon dolar ödeme yapılacak.

70 milyon dolarlık arama: 10 yıl önce kaybolan yolcu uçağı yeniden gündemde! - 1

Dünyanın en büyük havacılık gizemlerinden biri olan ve 10 yıl önce Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’dan Çin’in başkenti Pekin’e giderken kaybolan MH370 sefer sayılı uçak için umutlar yeniden yeşerdi. 

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70 milyon dolarlık arama: 10 yıl önce kaybolan yolcu uçağı yeniden gündemde! - 2

Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke, ABD merkezli Ocean Infinity şirketinin Hint Okyanusu’nda yeni bir bölgede arama yapma teklifini kabul ettiklerini açıkladı.

70 milyon dolarlık arama: 10 yıl önce kaybolan yolcu uçağı yeniden gündemde! - 3

Bakan Loke, "Ocean Infinity’nin önerisi sağlam bir teklif ve değerlendirilmeyi hak ediyor. Çalışmaların bu kez olumlu sonuçlanmasını, enkazın bulunmasını ve ailelere huzur getirmesini umuyoruz" dedi. Arama çalışmalarının başarılı olması durumunda şirket, 70 milyon dolarlık bir ödeme alacak.

70 milyon dolarlık arama: 10 yıl önce kaybolan yolcu uçağı yeniden gündemde! - 4

8 Mart 2014’te Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken kaybolan Boeing 777 tipi MH370 uçağı, toplam 227 yolcu ve 12 mürettebat taşıyordu. Malezyalı yetkililer, uçağın kasıtlı olarak rotasından çıkarılmış olabileceğini ifade etmişti.

70 milyon dolarlık arama: 10 yıl önce kaybolan yolcu uçağı yeniden gündemde! - 5

Kaybolma olayının ardından 26 ülkenin katılımıyla başlatılan kapsamlı arama kurtarma çalışmalarında uçağın enkazına dair bir ize ulaşılamadı. Malezya hükümeti haftalar sonra, uçağın yakıtı bitene kadar uçtuğunu ve Güney Hint Okyanusu’nun derinliklerinde düştüğünü açıklamıştı.

70 milyon dolarlık arama: 10 yıl önce kaybolan yolcu uçağı yeniden gündemde! - 6

2018 yılında Malezya, Ocean Infinity ile Güney Hint Okyanusu’nda 120 bin kilometrekarelik bir alanda su altı araması yapılması için anlaşmış, ancak bu girişim başarısızlıkla sonuçlanmıştı. O dönem uçağın enkazına ait olduğu düşünülen bazı parçalar, Afrika kıyıları ve Hint Okyanusu’ndaki adalarda bulunmuştu.

Bu yeni arama girişimi, yıllardır cevap bekleyen MH370 yolcularının aileleri için bir umut ışığı olarak görülüyor.

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