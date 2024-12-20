70 milyon dolarlık arama: 10 yıl önce kaybolan yolcu uçağı yeniden gündemde!

2018 yılında Malezya, Ocean Infinity ile Güney Hint Okyanusu’nda 120 bin kilometrekarelik bir alanda su altı araması yapılması için anlaşmış, ancak bu girişim başarısızlıkla sonuçlanmıştı. O dönem uçağın enkazına ait olduğu düşünülen bazı parçalar, Afrika kıyıları ve Hint Okyanusu’ndaki adalarda bulunmuştu.

Bu yeni arama girişimi, yıllardır cevap bekleyen MH370 yolcularının aileleri için bir umut ışığı olarak görülüyor.