700 sığınmacıdan metruk binada yaşam mücadelesi: Biz dilenci değiliz

Sığınmacılar, kötü bir kokunun hakim olduğu binanın temizliğini, kendi aralarında kurdukları idare vasıtasıyla sağlamaya çalışıyor.

Belçika devletinin sağlık, gıda ve hijyen desteğinden de mahrum bu kişiler, gündüzleri kendilerine gönüllü bakım hizmeti veren "Hub Humanitaire" isimli merkeze giderek STK'lerin imkanları dahilinde dağıttıkları yemekleri yemek, banyo yapmak ve doktora görünmek için sıraya giriyor.

Giriş katında kurulan masalarda gönüllü avukatlar, sığınmacılara her gün 12.30'a kadar hukuki danışmanlık yapıyor.