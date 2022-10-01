700 yıl önce yaşayan bir kadın ile adam yeniden canlandırıldı: Orta Çağ'daki yaşamı anlatacaklar

Antropolog ve adli tıp uzmanı Dr. Christopher Rynn, kadının kafatasının şimdiye kadar gördüğü en simetrik baş yapısına sahip olduğunu ve bu nedenle zamanında çok güzel bir yüze sahip olduğunu düşündüğünü söyledi.

Bununla birlikte Rynn, kadının 1200'lü yıllarda yılında taş bir tabut içinde Whithorn piskoposu olan Piskopos Walter'ın mezarının yanına gömüldüğünün belirtti. Bilim insanı Bu durumun kadının yüksek bir statüye sahip olduğunu gösterdiği aktardı. çok genç olmasına rağmen yüksek statü.