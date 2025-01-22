72 bin kişilik araştırma: Pandemi sonrasında dünya bilime ne kadar güveniyor?

Bilim insanları, pandemi sonrası bilime duyulan güveni ölçmek için kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Dünya genelinde 68 ülkeden 72 bin kişinin katıldığı araştırma, bilime olan güvenin yüksek olduğunu, ancak eleştiri ve diyalog ihtiyacının sürdüğünü ortaya koydu.

72 bin kişilik araştırma: Pandemi sonrasında dünya bilime ne kadar güveniyor? - 1

Zürih Üniversitesi ve ETG Zürih'ten 241 bilim insanı öncülüğünde pandemi sonrası bileme duyulan güven ölçüldü. 68 ülkeden yaklaşık 72 bin kişinin katıldığı bu kapsamlı çalışma sonucunda bilime olan güvenin hala yüksek olduğu belirlendi.

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72 bin kişilik araştırma: Pandemi sonrasında dünya bilime ne kadar güveniyor? - 2

5 ÜZERİNDEN 3,62'LİK GÜVEN

Araştırmayı yöneten akademisyenlerden Viktoria Cologna, elde edilen verilerin büyük çoğunlukta bilime duyulan güvenin görece yüksek olduğunu belirtti.

Cologna, "Sonuçlarımız, bilim insanlarına duyulan güvenin birçok ülkede güçlü olduğunu ve toplumun bilim insanlarının daha aktif roller üstlenmesini istediğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Çalışmanın 5 üzerinden yaptığı değerlendirmede, bilime duyulan güvenin ortalaması 3,62 olarak ölçüldü.

72 bin kişilik araştırma: Pandemi sonrasında dünya bilime ne kadar güveniyor? - 3

Katılımcıların bilim insanları hakkındaki görüşleri ise dikkat çekici:

Nitelikli: Yüzde 78
Dürüst: Yüzde 57
Halkın iyiliğiyle ilgili: Yüzde 56
Ancak, bilim insanlarının başkalarının fikirlerine değer verdiğini düşünenlerin oranı sadece yüzde 42 ile sınırlı kaldı.

72 bin kişilik araştırma: Pandemi sonrasında dünya bilime ne kadar güveniyor? - 4

BİLİMDEN BEKLENTİLER

Araştırmada halkın bilime dair öncelikleri de sıralandı. Toplumlar, bilimin toplum sağlığını geliştirme, enerji sorunlarını çözme ve fakirliği azaltma gibi alanlara öncelik vermesini isterken, savunma sanayi ve askeri teknoloji geliştirme konularında ise mesafeli durmayı tercih etti.

72 bin kişilik araştırma: Pandemi sonrasında dünya bilime ne kadar güveniyor? - 5

Çalışmaya liderlik eden bir diğer isim, Niels G. Mede, bilime duyulan güvenin bazı noktalarda kişisel önceliklerle örtüşmediğine dikkat çekti. Mede, "Sonuçlarımız, birçok kişinin bilimin önceliklerini kendi ihtiyaçlarıyla uyumlu bulmadığını hissettiğini gösteriyor. Bilim insanlarının bu tür yorumları ciddiye alıp halkla daha açık bir diyalog kurmasının yollarını araması gerekiyor" dedi.

72 bin kişilik araştırma: Pandemi sonrasında dünya bilime ne kadar güveniyor? - 6

ÜLKELERE GÖRE DEĞİŞİYOR

Araştırma, bilime güven konusunda farklı ülkeler ve gruplar arasında dikkat çeken ayrışmalar olduğunu da ortaya koydu. Çoğu ülkede siyasi görüş ile bilime güven arasında bir bağ görülmezken, Batı ülkelerinde sağ görüşlü bireylerin bilime güven oranlarının sol görüşlü bireylere göre daha düşük olduğu kaydedildi.

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