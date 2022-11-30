76 milyon yıl önce yaşayan yeni bir dinozor türü keşfedildi: T. rex'in atası bulundu mu?

Günümüzden 70 milyon yıl önce Tyrannosaurus Rex dinozorların en yırtıcısı ve bu “türün kralı” olarak tanımlanıyor. Ama onun hangi türden evrimleştiği ve gelişimi hakkında çok fazla şey bilinmiyor. ABD’li bilim insanları bu soruları yanıtlandırabilecek yeni bir keşif yaptı.
Araştırmacılar, Montana eyaletinde gözlerinin çevresinde boynuzlar bulunan yeni bir türe ait fosil buldu. Yaklaşık 76,5 milyon yıl öncesine ait fosilleşmiş kafatası ve iskelet parçaları ile keşfedilen ve Daspletosaurus wilsoni'nin verilen türün T. Rex’in atası olduğu düşünülüyor.
Paleontology and Evolutionary Science adlı bilimsel dergide keşfin ayrıntılarını açıklayan bilim insanları, fosilin göz çevresindeki belirgin boynuz yerlerinin, ilkel tiranozorlarda bulunduğunu, derin göz çukurlarının ise T. rex’in de dahil olduğu daha sonraki türlerle eşleştiğini belirtti.
Kuzey Dakota'daki Badlands Dinozor Müzesi'nden paleontologlar, 2017 ile 2021 yılları arasında Montana'nın kuzeydoğusundaki Judith Nehri Oluşumu'nda kaburga ve ayak parmağı içeren fosilleri ortaya çıkardı.
Orijinal keşif ise yükselen bir uçurumun dibinden çıkıntı yapan küçük bir düz kemik parçası gören ekip üyesi Jack Wilson tarafından yapıldı.
Araştırmacılar, D. wilsoni'nin Daspletosaurus torosus'un soyundan geldiğini ve muhtemelen 77 ila 75 milyon yıl önce ortaya çıkmış olan Daspletosaurus horneri'nin atası olduğunu açıkladı.
Çalışmanın ortak yazarları Elías Warshaw ve Denver Fowler, konuya ilişkin yaptıkları açıklamada, "Pek çok araştırmacı, tiranozoridlerin yerinde gelişen tek bir soyu mu yoksa birbirinden türemeyen birkaç yakından ilişkili türü mü temsil ettiği konusunda aynı fikirde değil.
Bu, incelenecek yüksek kaliteli numunelerin olmaması nedeniyle engellendi. Yeni keşif dinozorların ‘evrimsel kuzenler’ gibi birbirlerinden ayrılmak yerine, ‘tek bir evrimsel soydaki ardışık merdiven benzeri adımlar’ gibi birbiri ardına geldiğini öne sürüyor” diye konuştu.