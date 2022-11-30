76 milyon yıl önce yaşayan yeni bir dinozor türü keşfedildi: T. rex'in atası bulundu mu?

Günümüzden 70 milyon yıl önce Tyrannosaurus Rex dinozorların en yırtıcısı ve bu “türün kralı” olarak tanımlanıyor. Ama onun hangi türden evrimleştiği ve gelişimi hakkında çok fazla şey bilinmiyor. ABD’li bilim insanları bu soruları yanıtlandırabilecek yeni bir keşif yaptı.