77 yıllık kâbus canlanıyor: Büyük Felaket’in ikinci perdesine hazırlık
Filistin tarihine kazınan kitlesel sürgünün 77’nci yıldönümü yaklaşırken, ABD Başkanı Donald Trump, Gazze halkı için yeni bir kâbus senaryosu tasarlıyor. Amerika'nın Ortadoğu planları Nakba’nın, yani Büyük Felaketin acı dolu hatıralarını canlandırıyor. Peki 1948 yılında Filistin topraklarında ne oldu? Şimdi ne olacak? (Haber: Derya Doğan)
ABD’nin 47’nci Başkanı Donald Trump'ın, Filistinlilerin travmalarını tetikleyen açıklamaları “Gazze’yi ele geçirme” ve “Filistinlileri komşu ülkelere gönderme” temelleri üzerinde şekillendi.
Trump bunu Gazze’nin halihazırda yıkım içinde olduğu ve yaşanabilecek olmaktan çıktığı gibi savunmalara dayandırıyor. Trump, Filistinliler için tehditten başka bir anlama gelmeyen bu cümleleri sarf ederken akıllara şu soru geliyor: Peki Gazze nasıl yerle bir oldu?
Elbette İsrail’in yağdırdığı Amerikan bombalarıyla.