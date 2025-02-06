77 yıllık kâbus canlanıyor: Büyük Felaket’in ikinci perdesine hazırlık

750 BİN FİLİSTİNLİ SÜRÜLDÜ, İSRAİL KURULDU

Filistinliler 1948 yılında büyük bir sürgün dalgası yaşadı.

Bunu Arapça “Nakba” yani Büyük Felaket olarak adlandırıyorlar. 1947 ve 1949 yılları arasında 1,9 milyonluk nüfustan en az 750 bin Filistinli, İsrail devletinin kuruluşunu takip eden 1948 Arap-İsrail savaşı öncesinde ve sırasında evlerinden kaçmak zorunda kaldı ya da sürüldü.

"GERİ DÖNEMEZSİNİZ"

Savaştan sonra İsrail onların geri dönmesine izin vermedi çünkü bu, kendi sınırları içinde bir Filistinli çoğunluğu ortaya çıkaracaktı. Bunun yerine, çoğu Lübnan, Suriye, Ürdün ve İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da gecekondu benzeri kentsel mülteci kamplarında yaşayan ve bugün sayıları 6 milyona ulaşan, bir mülteci topluluğu haline geldiler.

SİLAHLARLA DONATILDILAR

Komşu Arap ülkelerinin ordularıyla 1948'de yapılan savaşta Yahudi milisler çoğunlukla tüfek, makineli tüfek ve havan topu gibi hafif silahlarla donatılmıştı. Savaştan sonra yüzlerce Filistin köyü yıkılırken, İsrailliler Kudüs, Yafa ve diğer şehirlerdeki Filistinlilerin evlerine taşındı.