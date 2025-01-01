78 yaşındaki ünlü doktor "biyolojik yaşım 57" dedi: Sürekli yediği bu 7 besin 20 yaş gençleştiriyor

Sağlıklı bir yaşam sürmek bazen zahmetli görünebilir. Ancak kendisini biyolojik olarak 20 yaş gençleştirdiğini iddia eden bir doktor, sadece altı temel noktaya odaklanarak daha uzun ve sağlıklı bir ömür sürmenin mümkün olduğunu söylüyor.