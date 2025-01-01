78 yaşındaki ünlü doktor "biyolojik yaşım 57" dedi: Sürekli yediği bu 7 besin 20 yaş gençleştiriyor

Sağlıklı bir yaşam sürmek kolay görünmeyebilir. Ancak bazı sağlıklı ipuçlarını yaşam biçimi haline getirerek vücut sağlığınızı koruyabilmeniz mümkün. Kendisini biyolojik olarak 20 yaş gençleştirdiğini iddia eden bir doktor, sadece altı temel noktaya dikkat etmeniz gerektiğini vurguluyor.

78 yaşındaki ünlü doktor "biyolojik yaşım 57" dedi: Sürekli yediği bu 7 besin 20 yaş gençleştiriyor - 1

Sağlıklı bir yaşam sürmek bazen zahmetli görünebilir. Ancak kendisini biyolojik olarak 20 yaş gençleştirdiğini iddia eden bir doktor, sadece altı temel noktaya odaklanarak daha uzun ve sağlıklı bir ömür sürmenin mümkün olduğunu söylüyor.

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78 yaşındaki ünlü doktor "biyolojik yaşım 57" dedi: Sürekli yediği bu 7 besin 20 yaş gençleştiriyor - 2

GERÇEK YAŞINA KARŞI BİYOLOJİK YAŞ

Dr. Michael Roizen, Cleveland Clinic'in yöneticisi ve sağlıklı yaşam üzerine yaptığı çalışmalarla tanınıyor. 78 yaşındaki Roizen, yaptığı açıklamada organlarının sağlık durumuna göre biyolojik yaşının 57,6 olduğunu belirtti. Yani, biyolojik yaşı gerçek yaşından 20 yıl daha genç. (Bilim insanlarının biyolojik yaşın kesin tanımı üzerinde tam bir uzlaşı sağlayamadığını da not düşmek gerek.)

78 yaşındaki ünlü doktor "biyolojik yaşım 57" dedi: Sürekli yediği bu 7 besin 20 yaş gençleştiriyor - 3

Roizen, yaşam tarzındaki küçük değişikliklerin büyük farklar yaratabileceğini ifade ederek, "Tamamen yeni bir hayat tarzı benimsemek zorunda değilsiniz; küçük ama etkili adımlarla bile sağlığınızı iyileştirebilirsiniz" dedi. İşte Roizen’ın sağlıklı bir yaşam için önerdiği altı adım:

78 yaşındaki ünlü doktor "biyolojik yaşım 57" dedi: Sürekli yediği bu 7 besin 20 yaş gençleştiriyor - 4

1- DAHA FAZLA HAREKET EDİN

Dr. Roizen’in ilk tavsiyesi, günlük hareketi artırmak. Her gün 10 bin adım atmaya çalıştığını söyleyen Roizen, iş yerine arabasını en uzak noktaya park ederek yürüyüş yaptığını belirtti.

78 yaşındaki ünlü doktor "biyolojik yaşım 57" dedi: Sürekli yediği bu 7 besin 20 yaş gençleştiriyor - 5

Araştırmalar, 10 bin adım hedefine ulaşamasanız bile düzenli hareketin sağlığa ciddi faydaları olduğunu gösteriyor. Cambridge Üniversitesi’nin 2023 yılında yayımladığı bir çalışmada, haftada 75 dakika hızlı yürüyüş yapan kişilerin ölüm ve hastalık risklerinin önemli ölçüde azaldığı tespit edildi.

78 yaşındaki ünlü doktor "biyolojik yaşım 57" dedi: Sürekli yediği bu 7 besin 20 yaş gençleştiriyor - 6

2- BESLENME ALIŞKANLIKLARINI GÖZDEN GEÇİRİN

Roizen, sağlıklı bir yaşam için özellikle yedi besine dikkat çekiyor: zeytinyağı, somon, alabalık, bitter çikolata, mantar çeşitleri, avokado ve karnabahar. Bu besinlerin tamamını tüketemeyenlere en azından somon, avokado ve zeytinyağına öncelik vermelerini öneriyor.

78 yaşındaki ünlü doktor "biyolojik yaşım 57" dedi: Sürekli yediği bu 7 besin 20 yaş gençleştiriyor - 7

Bilimsel çalışmalar da bu öneriyi destekliyor. Örneğin, günde yarım yemek kaşığından fazla zeytinyağı tüketmenin kardiyovasküler hastalık ve kansere bağlı ölüm riskini ciddi oranda azalttığı belirtiliyor.

78 yaşındaki ünlü doktor "biyolojik yaşım 57" dedi: Sürekli yediği bu 7 besin 20 yaş gençleştiriyor - 8

3- SOSYAL BAĞLARINIZI GÜÇLENDİRİN

Dr. Roizen’e göre, dostluklar ve sosyal ilişkiler, sağlıklı ve uzun bir yaşamın eğlenceli yollarından biri. Araştırmalar, güçlü sosyal bağların sağlık üzerinde sağlıklı beslenme ve egzersiz kadar etkili olduğunu ortaya koyuyor.

78 yaşındaki ünlü doktor "biyolojik yaşım 57" dedi: Sürekli yediği bu 7 besin 20 yaş gençleştiriyor - 9

4- BEYNİNİZİ ÇALIŞTIRIN

Roizen, beynin çevresel uyaranlara daha hızlı tepki vermesini sağlayan oyunların önemini vurguluyor. Özellikle "Double Decision" ve "Freeze Frame" gibi oyunların demans riskini azalttığına dair araştırmalar bulunuyor.

2017 yılında yayımlanan bir çalışmada, bu oyunları düzenli oynayan yaşlı bireylerin demans riskinin yüzde 29 azaldığı görüldü.

78 yaşındaki ünlü doktor "biyolojik yaşım 57" dedi: Sürekli yediği bu 7 besin 20 yaş gençleştiriyor - 10

5- MULTİVİTAMİN KULLANIMINI DEĞERLENDİRİN

Multivitaminlerin faydaları konusunda bilim dünyasında farklı görüşler olsa da Dr. Roizen, genel vitamin seviyelerini korumak için multivitamin kullandığını belirtiyor. Ancak büyük çaplı araştırmalar, multivitaminlerin uzun ömürle kesin bir bağlantısını ortaya koymuş değil.

78 yaşındaki ünlü doktor "biyolojik yaşım 57" dedi: Sürekli yediği bu 7 besin 20 yaş gençleştiriyor - 11

6- GRİP AŞISINI İHMAL ETMEYİN

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, 6 aydan büyük herkesin her yıl grip aşısı olmasını tavsiye ediyor.

78 yaşındaki ünlü doktor "biyolojik yaşım 57" dedi: Sürekli yediği bu 7 besin 20 yaş gençleştiriyor - 12

Dr. Roizen, grip aşısının yalnızca enfeksiyondan korumakla kalmayıp, yaşlı bireylerde demans riskini azaltmaya da yardımcı olabileceğini ifade ediyor.

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