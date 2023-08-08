8 Ağustos Uluslarararası Kedi Günü kutlu olsun: Kediler hakkında ilginç bilgiler

Uzmanlar, Uluslararası Kedi Günü'nün kedi sahiplenmeye ve onlara daha iyi bir yaşam sağlamaya dair farkındalık oluşturmanın yanı sıra, evcil hayvan sahiplerini veteriner kontrollerine düzenli olarak götürme konusunda teşvik ettiğini vurguluyor. Ayrıca, hayvan severler arasındaki deneyim ve öneri paylaşımı da artarak devam ediyor.