8 Ağustos Uluslararası Kediler Günü kutlu olsun: Kediler hakkında ilginç bilgiler

Uluslararası Kedi Günü, her yıl 8 Ağustos'ta kutlanıyor. Bugün, sokak kedilerinin durumuna ve sahiplenilmesine dikkat çekmek amacıyla dünya genelinde çeşitli etkinlikler, paylaşımlar ve farkındalık kampanyaları düzenleniyor. Kedilerin özel bir günü olarak kutlanan Uluslararası Kedi Günü, aynı zamanda hayvan severlerin bir araya geldiği ve kediler hakkında daha fazla bilgi edinme ve dayanışma fırsatı bulduğu bir gün olarak öne çıkıyor. İşte 8 Ağustos Uluslararası Kedi Günü ve kediler hakkında ilginç bilgiler...

8 Ağustos Uluslararası Kediler Günü kutlu olsun: Kediler hakkında ilginç bilgiler - 1

Her yıl 8 Ağustos'ta kutlanan Uluslararası Kedi Günü, dünya genelinde kedi severlerin bir araya geldiği ve evcil dostlarını kutladığı özel bir etkinlik olarak dikkat çekiyor. Kediler, sevimlilikleri, bağımsızlıkları ve eşsiz kişilikleriyle milyonlarca insanın kalbini fethetmeye devam ediyor.

DÜNYA HABERLERİ

8 Ağustos Uluslararası Kediler Günü kutlu olsun: Kediler hakkında ilginç bilgiler - 2

Uluslararası Kedi Günü'nün amacı, kedi sahiplenmeye teşvik etmek, sokak kedilerine dikkat çekmek ve onların refahını artırmak.

8 Ağustos Uluslararası Kediler Günü kutlu olsun: Kediler hakkında ilginç bilgiler - 3

Uzmanlar, Uluslararası Kedi Günü'nün kedi sahiplenmeye ve onlara daha iyi bir yaşam sağlamaya dair farkındalık oluşturmanın yanı sıra, evcil hayvan sahiplerini veteriner kontrollerine düzenli olarak götürme konusunda teşvik ettiğini vurguluyor.

8 Ağustos Uluslararası Kediler Günü kutlu olsun: Kediler hakkında ilginç bilgiler - 4

Ayrıca, hayvan severler arasındaki deneyim ve öneri paylaşımı da artarak devam ediyor.

8 Ağustos Uluslararası Kediler Günü kutlu olsun: Kediler hakkında ilginç bilgiler - 5

Uluslararası Kedi Günü, kedilerin sevimli hallerini paylaşma ve onlara daha iyi bir yaşam sunma amacıyla her yıl büyük bir coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. 

8 Ağustos Uluslararası Kediler Günü kutlu olsun: Kediler hakkında ilginç bilgiler - 6

Kedi severler, bu özel günde dostlarına sevgi ve ilgi göstermeye devam ediyor.

8 Ağustos Uluslararası Kediler Günü kutlu olsun: Kediler hakkında ilginç bilgiler - 7

İŞTE KEDİLER HAKKINDA İLGİNÇ BİLGİLER

Kediler, aslında sosyal hayvanlardır. Birçoğu, yalnız ve bağımsız oldukları düşünülse de, insanlarla güçlü bağlar kurabilirler.

8 Ağustos Uluslararası Kediler Günü kutlu olsun: Kediler hakkında ilginç bilgiler - 8

Kedilerin burun izleri, insanların parmak izleri gibi benzersizdir ve her bir kedinin farklıdır.

8 Ağustos Uluslararası Kediler Günü kutlu olsun: Kediler hakkında ilginç bilgiler - 9

Kedilerin kürk renkleri ve desenleri, genetik faktörlerin bir kombinasyonu sonucu oluşur. Bu nedenle her biri benzersizdir.

8 Ağustos Uluslararası Kediler Günü kutlu olsun: Kediler hakkında ilginç bilgiler - 10

Kedilerin işitme duyusu insanlara kıyasla çok daha gelişmiştir. Ultrasonik sesleri duyabilirler.

8 Ağustos Uluslararası Kediler Günü kutlu olsun: Kediler hakkında ilginç bilgiler - 11

Kediler, yavaşça ve sessizce yürümelerine olanak tanıyan özel bir yürüme tarzına sahiptirler. 

8 Ağustos Uluslararası Kediler Günü kutlu olsun: Kediler hakkında ilginç bilgiler - 12

Kediler, göz kırpmayla iletişim kurabilirler. Göz kırpmak, rahatladığını ve dostça olduğunu gösteren bir işarettir.

8 Ağustos Uluslararası Kediler Günü kutlu olsun: Kediler hakkında ilginç bilgiler - 13

Kedilerin pençeleri, çekmecede olduğu gibi çekilebilir ve geri çekilebilir. Bu sayede pençeler zarar görmemekte ve sıkı yerlerde saklanabilmektedir.

8 Ağustos Uluslararası Kediler Günü kutlu olsun: Kediler hakkında ilginç bilgiler - 14

Bazı kediler, suda yüzmeyi sever ve suyla oynamaktan keyif alır. Ancak birçok kedi, sudan kaçar ve ıslanmaktan hoşlanmaz.

8 Ağustos Uluslararası Kediler Günü kutlu olsun: Kediler hakkında ilginç bilgiler - 15

Kedilerin, insanlar gibi renkleri tam olarak ayırt edemediği düşünülmektedir. Ancak hareketleri ve şekilleriyle renk farklarını anlayabilirler.

8 Ağustos Uluslararası Kediler Günü kutlu olsun: Kediler hakkında ilginç bilgiler - 16

Kediler, güneşin ve sıcak yerlerin keyfini çıkarmayı severler. Bu nedenle sık sık güneş alan pencerelerde veya sıcak noktalarda uyurlar.

8 Ağustos Uluslararası Kediler Günü kutlu olsun: Kediler hakkında ilginç bilgiler - 17

Kediler, kendi türleri dışında, köpekler ve hatta kuşlar gibi farklı hayvanlarla da arkadaşlık yapabilirler.

8 Ağustos Uluslararası Kediler Günü kutlu olsun: Kediler hakkında ilginç bilgiler - 18

İnsanların şeritli desenleri anımsattığı için "tekir" adını verdikleri kediler, aslında iki renkli kedilere verilen genel bir isimdir.

8 Ağustos Uluslararası Kediler Günü kutlu olsun: Kediler hakkında ilginç bilgiler - 19

Kedilerin burnunun üstündeki desenler, genellikle "kaplan burun" olarak adlandırılır.

8 Ağustos Uluslararası Kediler Günü kutlu olsun: Kediler hakkında ilginç bilgiler - 20

Kedilerin vücutlarındaki titreşimli tüyler, yaklaşan tehlikeyi hissetmelerine yardımcı olur. Bu titreşimler, duyularını uyarır.

8 Ağustos Uluslararası Kediler Günü kutlu olsun: Kediler hakkında ilginç bilgiler - 21

Kedilerin tüyleri dökülebilir ve döngüsel bir tüy dökme süreci vardır. Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında tüy dökme daha yoğun olabilir.

8 Ağustos Uluslararası Kediler Günü kutlu olsun: Kediler hakkında ilginç bilgiler - 22

Kediler, insanlar gibi terleme yeteneğine sahip değillerdir. Isıyı kontrol etmek için ağızlarını açıp nefes alırlar.

8 Ağustos Uluslararası Kediler Günü kutlu olsun: Kediler hakkında ilginç bilgiler - 23

Kedilerin pençeleri, avlarını yakalamak ve tırmalamak için değil, aynı zamanda vücut dengesini sağlamak için de önemlidir.

8 Ağustos Uluslararası Kediler Günü kutlu olsun: Kediler hakkında ilginç bilgiler - 24

Kedilerin kuyrukları, duygusal durumlarını ifade etmelerine yardımcı olur. Örneğin, hızlı bir şekilde sallanmak, huzursuzluk veya öfke belirtisi olabilir.

8 Ağustos Uluslararası Kediler Günü kutlu olsun: Kediler hakkında ilginç bilgiler - 25

Birçok kedi, yoğun ve düzenli bir bakım gerektirmeyen tüy yapısına sahip olabilir. Bu tür kediler, alerjisi olan kişiler için daha uygun olabilir.

8 Ağustos Uluslararası Kediler Günü kutlu olsun: Kediler hakkında ilginç bilgiler - 26

Bu özel günde, dünya genelinde birçok paylaşım ve etkinlik düzenleniyor. Kedi sahipleri, evlerindeki tüylü arkadaşlarını özel lezzetli mamalarla ödüllendirirken, sokak kedileri için de  barınaklara bağışlar yapılıyor.

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