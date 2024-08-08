8 Ağustos Uluslararası Kediler Günü kutlu olsun: Kediler hakkında ilginç bilgiler

Her yıl 8 Ağustos'ta kutlanan Uluslararası Kedi Günü, dünya genelinde kedi severlerin bir araya geldiği ve evcil dostlarını kutladığı özel bir etkinlik olarak dikkat çekiyor. Kediler, sevimlilikleri, bağımsızlıkları ve eşsiz kişilikleriyle milyonlarca insanın kalbini fethetmeye devam ediyor.