8 ayda 410 bin vaka... Kolera hızla yayılıyor
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 31 ülkede süren kolera salgınlarının giderek ağırlaştığını, ölümlerin geçen yıla göre yüzde 46 arttığını açıkladı.
31 ÜLKEDE KOLERA ALARMI
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde kolera vakalarının yayıldığını ve ölüm oranlarının yükseldiğini açıkladı. Kurumun cuma günü yayımladığı rapora göre, şu anda 31 ülkede salgınlar yaşanıyor.
DSÖ, “Bu salgınların ölçeği, ciddiyeti ve birbirine bağlı yapısı göz önüne alındığında, ülkeler içinde ve arasında daha fazla yayılma riski çok yüksek” uyarısında bulundu.