8 ayda 410 bin vaka... Kolera hızla yayılıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 31 ülkede süren kolera salgınlarının giderek ağırlaştığını, ölümlerin geçen yıla göre yüzde 46 arttığını açıkladı.

8 ayda 410 bin vaka... Kolera hızla yayılıyor - 1

31 ÜLKEDE KOLERA ALARMI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde kolera vakalarının yayıldığını ve ölüm oranlarının yükseldiğini açıkladı. Kurumun cuma günü yayımladığı rapora göre, şu anda 31 ülkede salgınlar yaşanıyor.

DSÖ, “Bu salgınların ölçeği, ciddiyeti ve birbirine bağlı yapısı göz önüne alındığında, ülkeler içinde ve arasında daha fazla yayılma riski çok yüksek” uyarısında bulundu.

DÜNYA HABERLERİ

8 ayda 410 bin vaka... Kolera hızla yayılıyor - 2

SALGINDA NEDEN PATLAMA YAŞANIYOR?

Birleşmiş Milletler sağlık ajansı, kötüleşen tablonun temel nedenlerini çatışmalar ve yoksulluk olarak gösterdi.

Özellikle kırsal bölgeler ile sel felaketlerinden etkilenen yerlerde riskin arttığı vurgulandı.

8 ayda 410 bin vaka... Kolera hızla yayılıyor - 3

Kolera, dışkı ile kirlenmiş gıda ve su yoluyla bulaşan, akut bağırsak enfeksiyonuna yol açan bir hastalık.

Tedavi edilmediğinde saatler içinde ölüme sebep olabiliyor. Ancak basit oral sıvı tedavisiyle veya ağır vakalarda antibiyotiklerle iyileştirilebiliyor.

8 ayda 410 bin vaka... Kolera hızla yayılıyor - 4

VAKALAR AZALDI AMA ÖLÜMLER ARTTI

1 Ocak – 17 Ağustos tarihleri arasında DSÖ, dünya genelinde 409 bin 222 vaka ve 4 bin 738 ölüm kaydetti.

Vakalar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 azalsa da ölümler yüzde 46 arttı.

8 ayda 410 bin vaka... Kolera hızla yayılıyor - 5

Yıllardır büyük çaplı salgın görülmeyen ülkelerden Kongo Cumhuriyeti ve Çad, bugün en yüksek ölüm oranlarını bildiriyor.

Bu ülkelerde vaka ölüm oranları sırasıyla yüzde 7,7 ve 6,8 olarak kaydedildi.

8 ayda 410 bin vaka... Kolera hızla yayılıyor - 6

2021 YILINDAN BERİ YÜKSELİŞTE

DSÖ verilerine göre, kolera vakaları ve hastalığın coğrafi yayılımı 2021’den bu yana küresel ölçekte artış gösteriyor.

Bu oranlar, küresel ortalamanın çok üzerinde seyrediyor ve sağlık sistemlerinin zayıf olduğu, temiz suya erişimin kısıtlı bulunduğu bölgelerde salgının ne kadar yıkıcı sonuçlar doğurduğunu ortaya koyuyor.

DAHA FAZLA GÖSTER