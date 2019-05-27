8 büyüklüğündeki depremin ardından Peru
NTV
Depremde 1 kişinin öldüğü 11 kişinin yaralandığı açıklandı.
-
1Güney Amerika ülkesi Peru'da, dün 8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Lagunas'ın 80 kilometre güneydoğusu olan 8 büyüklüğündeki deprem, yerin 110 kilometre altında gerçekleşti.
-
2Başkent Lima'da depremi hissedenlerin sokaklara dökülürken, deprem çevre ülkeler Brezilya, Kolombiya ve Ekvador'dan da hissedildi.
-
3Depremde 1 kişinin öldüğü, en az 11 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Yaklaşık 50 binanın yıkıldığı depremde okul ve hastane binaları da ağır hasara uğradı.
-
4Depremin ardından herhangi bir tsunami tehdidinin bulunmadığı açıklanmıştı.
-
5Peru'da, 15 Ağustos 2007'de meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki depremde 595 kişi hayatını kaybetmişti.
-
6Peru sıklıkla depremlerin yaşandığı pasifik ateş çemberi denilen kuşakta yer alıyor.