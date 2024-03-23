8 soruda Moskova'daki terör saldırısı: Şimdi ne olacak?

BÖLGEDEKİ GÜNCEL DURUM NE?

Konser salonundan tahliye edilen siviller hastanelere kaldırıldı. Tedavileri devam ediyor.



Başkent Moskova'da havalimanlarında güvenlik önlemleri artırıldı. Hafta sonu boyunca tüm spor, kültür ve diğer halka açık etkinliklerin iptal edildiği açıklandı.



Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, terör saldırısını araştırmak için bir görev birliği oluşturduklarını duyurdu.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Milletvekili Alexander Khinshtein, sosyal medyada yaptığı açıklamada, terör saldırısını düzenlediğinden şüphelenilen iki kişinin Rusya'nın Bryansk bölgesinde bir araba kovalamacasının ardından gözaltına alındığını duyurdu.

Khinshtein, diğer şüphelilerin yürüyerek yakındaki bir ormana kaçtığını söyledi.

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