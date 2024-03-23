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8 soruda Moskova'daki terör saldırısı: Şimdi ne olacak?

Dün akşam Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonunda silahlı saldırı gerçekleşti. Konser salonunun bulunduğu Crocus City Hall binasında patlama yaşandığı ve patlama nedeniyle yangın çıktığı bildirildi. Rusya Soruşturma Komitesi, terör saldırısında 60'tan fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Rus haber ajansı Tass'a göre de saldırıda 146 kişi yaralandı. Saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi. Terör saldırısından sorumlu olduğu iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Gerilim artarken dünyanın gözü Moskova'nın saldırıya nasıl bir karşılık vereceğinde. İşte tüm dünyanın kınadığı terör saldırısı hakkında bildiğimiz her şey...

8 soruda Moskova'daki terör saldırısı: Şimdi ne olacak? - 1

SALDIRI NE ZAMAN VE NASIL GERÇEKLEŞTİ?

22 Mart 2024 akşamı Rusya'nın başkenti Moskova'daki Crocus City Hall konser salonunda silahlı saldırı gerçekleşti.

Silahlı saldırganlar konser salonuna girerek yakın mesafeden sivilleri hedef aldı.

Salonda patlayıcılar kullanılmasının ardından yangın çıktı, yangında konser salonunun çatısının çöktüğü bildirildi.

DÜNYA HABERLERİ

8 soruda Moskova'daki terör saldırısı: Şimdi ne olacak? - 2

TASS'ın haberine göre savcılık, "Kamuflajlı kimliği belirsiz kişiler Crocus Belediye Binası'na girdi ve konser başlamadan önce sivillere ateş etmeye başladı" açıklamasında bulundu.

8 soruda Moskova'daki terör saldırısı: Şimdi ne olacak? - 3

Binada çıkan yangın helikopter ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle altı saatten fazla bir süre sonra kontrol altına alındı.

Olay yerindeki silah ve mühimmat dahil bütün delillere inceleme yapmak için el konuldu.

Yetkililer olay yerinde genetik, balistik ve parmak izi incelemelerini sürdürmeye devam ediyor.

8 soruda Moskova'daki terör saldırısı: Şimdi ne olacak? - 4

SALDIRIDA KAÇ KİŞİ ZARAR GÖRDÜ?

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, "Terör saldırısı sonucu 60'tan fazla kişinin öldüğü tespit edildi. Ne yazık ki kurbanların sayısı artabilir" ifadeleri kullanıldı. Ölenlerden 3'ünün çocuk olduğu iddia edildi.

Rus haber ajansı Tass'a göre saldırıda yaralananların sayısı 146 olarak belirlendi.

Yaralılardan 60'ının ise durumunun ağır olduğu açıklandı.

8 soruda Moskova'daki terör saldırısı: Şimdi ne olacak? - 5

SALDIRIDAN KİMLER SORUMLU?

Terör örgütü DAEŞ, sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda Moskova'daki konser salonunda gerçekleşen terör saldırısından örgüt üyelerinin sorumlu olduğunu ileri sürdü.

Ancak örgüt, bu iddiayı destekleyecek veya kanıtlayacak başka hiçbir paylaşımda bulunmadı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Podolyak, terör saldırısıyla Ukrayna'nın "hiçbir ilgisi olmadığını" söyleyerek, "Bu olaylar, saldırgan ülke liderliğinin kendi halkına karşı uyguladığı terörün emarelerini taşıyor" ifadelerini kullandı.

8 soruda Moskova'daki terör saldırısı: Şimdi ne olacak? - 6

DAEŞ NEDEN RUSYA'YI HEDEF ALDI?

Uzmanlara göre son dönemlerde terör örgütü DAEŞ Rus lider Vladimir Putin'in yönetimine karşı çıkıyor.

Washington merkezli bir araştırma grubu olan Soufan Center'dan Colin Clarke, "DAEŞ son iki yıldır Rusya'ya odaklanmış durumda ve propagandalarında Putin'i sık sık eleştiriyorlar" diye konuştu.

Uzmanlara göre DAEŞ, Rusya'yı "düzenli olarak Müslümanlara baskı yapan faaliyetlerin suç ortağı" olarak görüyor.

8 soruda Moskova'daki terör saldırısı: Şimdi ne olacak? - 7

BÖLGEDEKİ GÜNCEL DURUM NE?

Konser salonundan tahliye edilen siviller hastanelere kaldırıldı. Tedavileri devam ediyor.

Başkent Moskova'da havalimanlarında güvenlik önlemleri artırıldı. Hafta sonu boyunca tüm spor, kültür ve diğer halka açık etkinliklerin iptal edildiği açıklandı.

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, terör saldırısını araştırmak için bir görev birliği oluşturduklarını duyurdu.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Milletvekili Alexander Khinshtein, sosyal medyada yaptığı açıklamada, terör saldırısını düzenlediğinden şüphelenilen iki kişinin Rusya'nın Bryansk bölgesinde bir araba kovalamacasının ardından gözaltına alındığını duyurdu.

Khinshtein, diğer şüphelilerin yürüyerek yakındaki bir ormana kaçtığını söyledi.

HABERE GİT: MOSKOVA'DA TERÖR SALDIRISI

8 soruda Moskova'daki terör saldırısı: Şimdi ne olacak? - 8

RUSYA SALDIRIYA NASIL TEPKİ VERECEK?

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in saldırı hakkında ilk andan itibaren bilgilendirildiğini söyledi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sosyal medya hesabında saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Medvedev, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledikten sonra, "Şiddete güçle karşılık verilmediği, teröristlerin toplu infazları ve ailelerine yönelik baskılara ölümlerle karşılık verilmediği sürece hiçbir mahkeme ve soruşturmanın faydası olmayacaktır" diye konuştu.

8 soruda Moskova'daki terör saldırısı: Şimdi ne olacak? - 9

﻿"ÖLÜME ÖLÜM"

Medvedev, saldırıdan Ukrayna'nın sorumlu olduğunun anlaşılması halinde sonuçlarının çok ağır olacağını söyledi.

Emri veren yetkililer de dahil olmak üzere tüm sorumluların yok edilmesi gerektiğini kaydetti.

Medvedev, saldırılara verilecek tek yanıtın "Ölüme ölüm" olduğunu söyledi.

Rusya'nın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) bu konuda toplantı düzenlenmesini talep edeceği belirtildi.

8 soruda Moskova'daki terör saldırısı: Şimdi ne olacak? - 10

DÜNYA SALDIRIYA NASIL TEPKİ VERDİ?

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, saldırıya ilişkin "Tüm dünya toplumu, bu korkunç suçu kınamak zorundadır" dedi.

Tüm dünyadaki Rus vatandaşlarının bakanblığa telefon ederek saldırıyla ilgili başsağlığında bulunduğu aktarıldı.

Birçok ülke ve kuruluştan saldırıyla ilgili kınama mesajları yayınlandı.

HABERE GİT: MOSKOVA TERÖR SALDIRISI DÜNYA BASININDA

8 soruda Moskova'daki terör saldırısı: Şimdi ne olacak? - 11

TÜRKİYE DE SALDIRIYA SESSİZ KALMADI

Türkiye saldırıya sessiz kalmadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Moskova'daki saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Masum sivilleri hedef alan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Rus halkına ve Rusya hükümetine en derin taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

8 soruda Moskova'daki terör saldırısı: Şimdi ne olacak? - 12

Azerbaycan, İran, İsrail, Kazakistan,Kırgızistan, İrlanda, İsviçre, Macaristan, Çekya, Avusturya, Japonya, Tunus ve Özbekistan gibi ülkeler de saldırıyı kınadıkları mesajlar yayınladı.

Ayrıca Hamas'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Moskova'da sivilleri hedef alan, onlarca ölü ve yaralıya yol açan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

8 soruda Moskova'daki terör saldırısı: Şimdi ne olacak? - 13

DİĞER ÜLKELER VATANDAŞLARINI ÖNCEDEN UYARDI MI?

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nin, 8 Mart' tarihinde başkent Moskova'daki vatandaşlarına kalabalık ortamlardan ve etkinliklerden uzak durma uyarısında bulunduğu ortaya çıktı.

ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ABD vatandaşlarını 48 saat boyunca Moskova'da kalabalık alanlardan uzak durmaları konusunda uyarmıştı.

ABD'nin ardından İngiltere, Almanya, İsveç, Letonya, Çekya, Kanada ve Güney Kore'nin Moskova büyükelçilikleri Rusya'daki vatandaşlarına dikkatli olmaları uyarısında bulunmuştu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarının Rusya'ya seyahat etmemelerini "şiddetle" tavsiye etmişti.

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