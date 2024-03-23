8 soruda Moskova'daki terör saldırısı: Şimdi ne olacak?
Dün akşam Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonunda silahlı saldırı gerçekleşti. Konser salonunun bulunduğu Crocus City Hall binasında patlama yaşandığı ve patlama nedeniyle yangın çıktığı bildirildi. Rusya Soruşturma Komitesi, terör saldırısında 60'tan fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Rus haber ajansı Tass'a göre de saldırıda 146 kişi yaralandı. Saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi. Terör saldırısından sorumlu olduğu iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Gerilim artarken dünyanın gözü Moskova'nın saldırıya nasıl bir karşılık vereceğinde. İşte tüm dünyanın kınadığı terör saldırısı hakkında bildiğimiz her şey...
SALDIRI NE ZAMAN VE NASIL GERÇEKLEŞTİ?
22 Mart 2024 akşamı Rusya'nın başkenti Moskova'daki Crocus City Hall konser salonunda silahlı saldırı gerçekleşti.
Silahlı saldırganlar konser salonuna girerek yakın mesafeden sivilleri hedef aldı.
Salonda patlayıcılar kullanılmasının ardından yangın çıktı, yangında konser salonunun çatısının çöktüğü bildirildi.