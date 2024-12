80 bin fotoğraf içerisinde 1. oldu: Türkiye'deki o göl yarışmaya damga vurdu

BİRİNCİ OLAN FOTOĞRAF

Yılmaz tarafından "Küresel iklim değişikliğinden olumsuz etkilenen gölün kıyılarındaki gölü besleyen tatlı su kaynakları her geçen gün kuruyor ve kuraklığın boyutları her geçen gün artıyor. Kuşların ve tatlı su canlılarının yaşam alanları daralıyor" sözleri ile gönderilen fotoğraf, jüri üyeleri tarafından büyük beğeni topladı. Yılmaz, yaşanan iklim değişikliği sebebiyle can çekişen Burdur Gölü’ndeki durumu bu fotoğrafla dünyaya göstermiş oldu.