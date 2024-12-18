80 bin fotoğraf içerisinde 1. oldu: Türkiye'deki o göl yarışmaya damga vurdu
Her yıl düzenlenen Wiki Loves Earth Uluslararası Doğa Fotoğrafı Yarışması’nda, 56 ülkeden katılan fotoğrafçıların gönderdiği 80 bin 100 eser arasında, Niğde’de öğretmenlik yapan Fatih Yılmaz’ın Burdur Gölü’nden çektiği fotoğraf, manzara kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Türkiye’den gönderilen bin 200’e yakın fotoğraf arasından 7 fotoğraf ilk 20’ye girerek yarışmaya damga vurdu.
Her yıl Wikipedia tarafından düzenlenen ve dünyadaki doğal miras alanlarını tanıtmayı ve korumayı hedefleyen Wiki Loves Earth uluslararası fotoğraf yarışmasına bu sene de ilgi büyük oldu. 56 ülkeden 3 bin 800 yükleyici tarafından 80 bin 100 fotoğrafın gönderildiği yarışmada 11 jüri üyesi tarafından değerlendirme yapıldı.