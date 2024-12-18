80 bin fotoğraf içerisinde 1. oldu: Türkiye'deki o göl yarışmaya damga vurdu

Her yıl Wikipedia tarafından düzenlenen ve dünyadaki doğal miras alanlarını tanıtmayı ve korumayı hedefleyen Wiki Loves Earth uluslararası fotoğraf yarışmasına bu sene de ilgi büyük oldu. 56 ülkeden 3 bin 800 yükleyici tarafından 80 bin 100 fotoğrafın gönderildiği yarışmada 11 jüri üyesi tarafından değerlendirme yapıldı.



