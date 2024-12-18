80 bin fotoğraf içerisinde 1. oldu: Türkiye'deki o göl yarışmaya damga vurdu

Her yıl düzenlenen Wiki Loves Earth Uluslararası Doğa Fotoğrafı Yarışması’nda, 56 ülkeden katılan fotoğrafçıların gönderdiği 80 bin 100 eser arasında, Niğde’de öğretmenlik yapan Fatih Yılmaz’ın Burdur Gölü’nden çektiği fotoğraf, manzara kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Türkiye’den gönderilen bin 200’e yakın fotoğraf arasından 7 fotoğraf ilk 20’ye girerek yarışmaya damga vurdu.

80 bin fotoğraf içerisinde 1. oldu: Türkiye'deki o göl yarışmaya damga vurdu - 1

Her yıl Wikipedia tarafından düzenlenen ve dünyadaki doğal miras alanlarını tanıtmayı ve korumayı hedefleyen Wiki Loves Earth uluslararası fotoğraf yarışmasına bu sene de ilgi büyük oldu. 56 ülkeden 3 bin 800 yükleyici tarafından 80 bin 100 fotoğrafın gönderildiği yarışmada 11 jüri üyesi tarafından değerlendirme yapıldı.

DÜNYA HABERLERİ

80 bin fotoğraf içerisinde 1. oldu: Türkiye'deki o göl yarışmaya damga vurdu - 2

Değerlendirmelerin sonrasında 2024 yılının manzara kategorisinde en iyi fotoğrafı Niğde’nin Çiftlik ilçesinde öğretmen olarak görev yapan Fatih Yılmaz’a ait Burdur Gölü fotoğrafı seçildi. 

80 bin fotoğraf içerisinde 1. oldu: Türkiye'deki o göl yarışmaya damga vurdu - 3

BİRİNCİ OLAN FOTOĞRAF

Yılmaz tarafından "Küresel iklim değişikliğinden olumsuz etkilenen gölün kıyılarındaki gölü besleyen tatlı su kaynakları her geçen gün kuruyor ve kuraklığın boyutları her geçen gün artıyor. Kuşların ve tatlı su canlılarının yaşam alanları daralıyor" sözleri ile gönderilen fotoğraf, jüri üyeleri tarafından büyük beğeni topladı. Yılmaz, yaşanan iklim değişikliği sebebiyle can çekişen Burdur Gölü’ndeki durumu bu fotoğrafla dünyaya göstermiş oldu.

80 bin fotoğraf içerisinde 1. oldu: Türkiye'deki o göl yarışmaya damga vurdu - 4

TÜRKİYE YARIŞMAYA DAMGA VURDU

Türkiye’den gönderilen bin 200’e yakın fotoğraf arasından 7 fotoğraf ilk 20’ye girerek yarışmaya damga vurdu. Manzara kategorisinde birinci olan Fatih Yılmaz’ın dışında İsmail Taşgeldi tarafından çekilen Artvin-Kaçkarlar fotoğrafı üçüncü,

80 bin fotoğraf içerisinde 1. oldu: Türkiye'deki o göl yarışmaya damga vurdu - 5

Hürmetçi Sazlığı ve Erciyes Dağı fotoğrafı beşinci oldu.

80 bin fotoğraf içerisinde 1. oldu: Türkiye'deki o göl yarışmaya damga vurdu - 6

Bir kullanıcı tarafından gönderilen Karagöl-Sahra Milli Parkı sonbahar fotoğrafı ise sekizinci oldu.

80 bin fotoğraf içerisinde 1. oldu: Türkiye'deki o göl yarışmaya damga vurdu - 7
80 bin fotoğraf içerisinde 1. oldu: Türkiye'deki o göl yarışmaya damga vurdu - 8

Yakın çekim fotoğraf kategorisinde ise Mehmet Karaca tarafından çekilen peygamber devesi çifti fotoğrafı üçüncü,

80 bin fotoğraf içerisinde 1. oldu: Türkiye'deki o göl yarışmaya damga vurdu - 9

Akdeniz bukalemunu fotoğrafı ise yedinci olarak yarışmaya damga vurdu.

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