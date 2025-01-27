80 yıl önce vahşeti durdurdular: Filmlere konu olan Auschwitz'den geriye kalanlar
Rusya'nın Kızıl Ordusu 80 yıl önce, 27 Ocak 1945'te, Polonya'daki Auschwitz-Birkenau'nun kapılarından girerek toplama kampını dağıttı. Ölüm kampında çoğu Yahudi 1 milyon kişiyi öldüren Nazi Almanyası'ndan kurtulan birkaç bin kişi o günleri hiç unutmadı.
80 yıl önce, 27 Ocak 1945'te, Rusya'nın Kızıl Ordusu, Polonya'daki Auschwitz-Birkenau'nun kapılarından girdi. Kızıl Ordu askerleri, çoğu Yahudi olmak üzere 1 milyondan fazla insanın öldürüldüğü toplama kampının dehşetini ilk keşfedenler oldu.
Askerler, Nazi askerlerinin (SS) işledikleri tüm suçların tüm izlerini silmeye çalıştıkları toplama kampında hayatta kalan sadece birkaç bin kişi buldu.
İtalyan esir Primo Levi, “Ateşkes” adlı Holokost anı kitabında, Auschwitz-Birkenau toplama kampı kurtarıldığında Kızıl Ordu askerleriyle ilk temasını anlattı.