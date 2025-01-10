80 yıl sonra ortaya çıktı: İkinci Dünya Savaşı'nda saklanan kraliyet hazineleri
Litvanya'daki Vilnius Katedrali'nde, Ortaçağ Avrupa hükümdarlarına ait mezar taçları ve nişanlar gibi tarihi eserlerin bulunduğu hazineler ortaya çıkarıldı. 1939'dan bu yana görülmeyen eşyaların, II. Dünya Savaşı'nın başlamasının ardından uzun yıllar katedralin mahzenlerinde saklandığı ortaya çıktı.
Litvanya'daki Vilnius Katedrali'nde İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana saklanan, Ortaçağ Avrupa hükümdarlarına ait mezar taçları ve nişanlardan oluşan tarihi bir hazine gün yüzüne çıktı.