80 yıl sonra ortaya çıktı: İkinci Dünya Savaşı'nda saklanan kraliyet hazineleri

Litvanya'daki Vilnius Katedrali'nde, Ortaçağ Avrupa hükümdarlarına ait mezar taçları ve nişanlar gibi tarihi eserlerin bulunduğu hazineler ortaya çıkarıldı. 1939'dan bu yana görülmeyen eşyaların, II. Dünya Savaşı'nın başlamasının ardından uzun yıllar katedralin mahzenlerinde saklandığı ortaya çıktı.

80 yıl sonra ortaya çıktı: İkinci Dünya Savaşı'nda saklanan kraliyet hazineleri - 1

Litvanya'daki Vilnius Katedrali'nde İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana saklanan, Ortaçağ Avrupa hükümdarlarına ait mezar taçları ve nişanlardan oluşan tarihi bir hazine gün yüzüne çıktı.

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80 yıl sonra ortaya çıktı: İkinci Dünya Savaşı'nda saklanan kraliyet hazineleri - 2

KRALİYET ESERLERİ KEŞFEDİLDİ

Vilnius Başpiskoposu Gintaras Grusas, keşfin önemini vurgulayarak, Litvanya ve Polonya hükümdarlarının mezar nişanlarının, Litvanya'nın zengin tarihinin ve başkent Vilnius'un kültürel mirasının sembolleri olduğunu belirtti.

80 yıl sonra ortaya çıktı: İkinci Dünya Savaşı'nda saklanan kraliyet hazineleri - 3

Eserler arasında Polonya Kralı ve Litvanya Büyük Dükalığı’na ait 1461-1506 yılları arasında yaşamış Alexander Jagiellon'a ait bir taç, Avusturyalı Elizabeth'e ait takılar ve Barbara Radziwitt'e ait çeşitli kraliyet eşyaları yer alıyor.

80 yıl sonra ortaya çıktı: İkinci Dünya Savaşı'nda saklanan kraliyet hazineleri - 4

SAVAŞ ÖNCESİ HAZİNELER

1931 yılında bir bahar seli sırasında temizlenen katedralde, hükümdarların kalıntılarını içeren bir mahzen bulunmuştu. Ancak, eserler sadece 1939'dan sonra saklanmıştı.

80 yıl sonra ortaya çıktı: İkinci Dünya Savaşı'nda saklanan kraliyet hazineleri - 5

2024 yılının Eylül ayında araştırmacılar, endoskopik bir kamera kullanarak, 1939 tarihli gazetelere sarılmış bu eserleri buldu.

80 yıl sonra ortaya çıktı: İkinci Dünya Savaşı'nda saklanan kraliyet hazineleri - 6

Vilnius Başpiskoposluğu, bulunan eserlerin incelemesi ve restorasyonunun yapılacağını, daha sonra halkla paylaşılacağını duyurdu.

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