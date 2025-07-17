82 yıldır kayıptı: Ölüm makinesi 800 metre derinlikte bulundu
2. Dünya Savaşı sırasında batırılan Japon savaş gemisi Teruzuki, Solomon Adaları açıklarında 800 metre derinlikte bulundu.
134 METRELİK ÖLÜM MAKİNESİ
Ocean Exploration Trust’a ait Exploration Vessel (E/V) Nautilus gemisindeki bir ekip, Solomon Adaları açıklarındaki deniz tabanında Japon İmparatorluk Donanması'na ait Teruzuki destroyerinin enkazını buldu.
Teruzuki—“Parlayan Ay” veya “Aydınlanmış Ay” anlamına geliyor—1942’de hizmete giren 134 metrelik bir Akizuki sınıfı destroyerdi ve uçak gemilerini hava saldırılarına karşı korumak üzere tasarlanmıştı.