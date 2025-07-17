82 yıldır kayıptı: Ölüm makinesi 800 metre derinlikte bulundu

2. Dünya Savaşı sırasında batırılan Japon savaş gemisi Teruzuki, Solomon Adaları açıklarında 800 metre derinlikte bulundu.

82 yıldır kayıptı: Ölüm makinesi 800 metre derinlikte bulundu - 1

134 METRELİK ÖLÜM MAKİNESİ

Ocean Exploration Trust’a ait Exploration Vessel (E/V) Nautilus gemisindeki bir ekip, Solomon Adaları açıklarındaki deniz tabanında Japon İmparatorluk Donanması'na ait Teruzuki destroyerinin enkazını buldu.

Teruzuki—“Parlayan Ay” veya “Aydınlanmış Ay” anlamına geliyor—1942’de hizmete giren 134 metrelik bir Akizuki sınıfı destroyerdi ve uçak gemilerini hava saldırılarına karşı korumak üzere tasarlanmıştı.

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82 yıldır kayıptı: Ölüm makinesi 800 metre derinlikte bulundu - 2

80 YILI AŞKIN SÜREDİR KAYIP

İki araştırmacı, 80 yılı aşkın süredir kayıp olan bir Japon savaş gemisini keşfetmenin heyecan verici bir deneyim olduğunu ve bu olayın, 2. Dünya Savaşı'ndan onlarca yıl sonra iki ülkeyi bir araya getirdiğini söylüyor.

Koramiral Raizo Tanaka’nın sancak gemisi olarak görev yapan destroyer, Guadalcanal Harekatı sırasında gerçekleşen yüzey çatışmaları esnasında kaybedilmişti.

82 yıldır kayıptı: Ölüm makinesi 800 metre derinlikte bulundu - 3

GEMİ NASIL BATIRILDI?

12 Aralık 1942’de, Teruzuki Amerikan yapımı iki Mk-8 torpidosuyla Cape Esperance yakınlarında vuruldu; dümeni devre dışı kaldı ve gemide yangınlar çıktı.

Tanaka ve mürettebatın büyük bölümü kurtulsa da, gemi batmadan önce dokuz denizci hayatını kaybetti.

Araştırmacılar, geminin batışı ve keşfini denizcilik arkeolojisi ve 2. Dünya Savaşı tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriyor.

82 yıldır kayıptı: Ölüm makinesi 800 metre derinlikte bulundu - 4

DENİZ TABANINDA 100 BATIK DAHA VAR

Batık, deniz tabanının yaklaşık 800 metre derinliğinde bulundu. Bu tespit, son teknoloji deniz tabanı haritalama ve uzaktan kumandalı araç (ROV) sistemleri sayesinde gerçekleşti.

Araştırmacılar, deniz tabanında 100 kadar batığın daha olabileceğini ifade ediyor.

82 yıldır kayıptı: Ölüm makinesi 800 metre derinlikte bulundu - 5

GEMİNİN TÜM PARÇALARI BİRLEŞTİRİLDİ

Keşif sırasında aynı zamanda bir “kazara bulgu”ya da rastlandı.

Geminin ana gövdesi incelendikten sonra yaklaşık 200 metre ileride Teruzuki’nin kıç kısmı da bulundu. Mayer, bu durumu “son derece heyecan verici” olarak tanımladı.

82 yıldır kayıptı: Ölüm makinesi 800 metre derinlikte bulundu - 6

KİMLİĞİNİ BİR JAPON DOĞRULADI

Keşif, Nautilus’un bilim ekibinde yer alan ve Kyoto Üniversitesi Güneydoğu Asya Çalışmaları Merkezi’nde program araştırmacısı olan Hiroshi Ishii için ayrı bir anlam taşıyordu. Destroyerin kimliğini doğrulayan kişi o oldu.

“Bir Japon olarak, ABD ve Japonya arasındaki bu ortak tarihle ilgilenilmesini takdir ediyorum,” diyen Ishii, “Ayrıca Japonlar olarak bu savaşı çok fazla bilmiyoruz. Ben bir arkeoloğum, bu tarihle yakından ilgileniyorum. Ancak genel olarak Japon halkı deniz muharebeleri hakkında fazla bilgi sahibi değil.” dedi.

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