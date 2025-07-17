82 yıldır kayıptı: Ölüm makinesi 800 metre derinlikte bulundu

KİMLİĞİNİ BİR JAPON DOĞRULADI

Keşif, Nautilus’un bilim ekibinde yer alan ve Kyoto Üniversitesi Güneydoğu Asya Çalışmaları Merkezi’nde program araştırmacısı olan Hiroshi Ishii için ayrı bir anlam taşıyordu. Destroyerin kimliğini doğrulayan kişi o oldu.

“Bir Japon olarak, ABD ve Japonya arasındaki bu ortak tarihle ilgilenilmesini takdir ediyorum,” diyen Ishii, “Ayrıca Japonlar olarak bu savaşı çok fazla bilmiyoruz. Ben bir arkeoloğum, bu tarihle yakından ilgileniyorum. Ancak genel olarak Japon halkı deniz muharebeleri hakkında fazla bilgi sahibi değil.” dedi.