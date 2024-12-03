850 yıllık tarihin kapısı yeniden açılıyor: O anı ölümsüzleştirdiler
Paris'teki Notre-Dame Katedrali, beş yıllık restorasyonun ardından yeniden açılıyor. 2019'daki yangında harabeye dönen 850 yıllık katedralin açılış törenine 50 dünya liderinin katılması bekleniyor. Etkinlikler iki gün sürecek ve Paris Olimpiyatları'nda olduğu gibi çok yüksek düzey güvenlik önlemleri uygulanacak. Fransa'dan ve diğer ülkelerden yaklaşık 170 piskopos açılış ayinine ve yeni sunağın kutsanmasına katılacak. Fransa Cuumhurbaşkanı Emmanuel Macron da açılışta bir konuşma yapacak. Katedrali onaran işçiler, tarihi yapının içinde toplu fotoğraf çekilerek, beş yıllık emeklerini ölümsüzleştirdi.
Paris'teki Notre-Dame Katedrali, cumartesi günüi sadece davetlilerin katılabileceği törenle yeniden açılacak.
Katedral için 2019'daki yangında adeta harabeye döndükten beş yıl sonra, iki günlük etkinlikler düzenlenecek.
50 dünya liderinin, açılışa katılması bekleniyor.
Pazar sabahı Fransa'dan ve diğer ülkelerden yaklaşık 170 piskopos açılış ayinine ve yeni sunağın kutsanmasına katılacak.
Katedral, beş yıldır restorasyon altındaydı. Bu süre içinde katedrali onaran işçiler, tarihi yapının içinde toplu fotoğraf çekildi.