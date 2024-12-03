850 yıllık tarihin kapısı yeniden açılıyor: O anı ölümsüzleştirdiler

Paris'teki Notre-Dame Katedrali, beş yıllık restorasyonun ardından yeniden açılıyor. 2019'daki yangında harabeye dönen 850 yıllık katedralin açılış törenine 50 dünya liderinin katılması bekleniyor. Etkinlikler iki gün sürecek ve Paris Olimpiyatları'nda olduğu gibi çok yüksek düzey güvenlik önlemleri uygulanacak. Fransa'dan ve diğer ülkelerden yaklaşık 170 piskopos açılış ayinine ve yeni sunağın kutsanmasına katılacak. Fransa Cuumhurbaşkanı Emmanuel Macron da açılışta bir konuşma yapacak. Katedrali onaran işçiler, tarihi yapının içinde toplu fotoğraf çekilerek, beş yıllık emeklerini ölümsüzleştirdi.

850 yıllık tarihin kapısı yeniden açılıyor: O anı ölümsüzleştirdiler - 1

Paris'teki Notre-Dame Katedrali, cumartesi günüi sadece davetlilerin katılabileceği törenle yeniden açılacak.

Katedral için 2019'daki yangında adeta harabeye döndükten beş yıl sonra, iki günlük etkinlikler düzenlenecek.

50 dünya liderinin, açılışa katılması bekleniyor.

Pazar sabahı Fransa'dan ve diğer ülkelerden yaklaşık 170 piskopos açılış ayinine ve yeni sunağın kutsanmasına katılacak.

Katedral, beş yıldır restorasyon altındaydı. Bu süre içinde katedrali onaran işçiler, tarihi yapının içinde toplu fotoğraf çekildi.

DÜNYA HABERLERİ

850 yıllık tarihin kapısı yeniden açılıyor: O anı ölümsüzleştirdiler - 2

OLİMPİYAT ÖNLEMLERİ DEVREDE

Notre-Dame'ın önümüzdeki hafta sonu yeniden açılışı, Paris Olimpiyatları sırasında kullanılan bazı önlemlerin tekrarlanması ve katedralin Fransa'nın başkentinin kalbindeki ada konumunun turistlere kapatılmasıyla yüksek güvenlikli bir olay olacak.

850 yıllık tarihin kapısı yeniden açılıyor: O anı ölümsüzleştirdiler - 3

ÇOK YÜKSEK DÜZEYDE GÜVENLİK UYGULANACAK

Polis şefi Laurent Nunez, Notre-Dame'ı da içine alan ve turistlerin akınına uğrayan Seine Nehri'nin ortasındaki Ile de la Cite'ye sadece davetlilerin ve ada sakinlerinin girebileceğini söyledi.

Nunez, Le Parisien'de yayınlanan bir röportajında “Çok yüksek düzeyde güvenlik uygulanacak” dedi.

850 yıllık tarihin kapısı yeniden açılıyor: O anı ölümsüzleştirdiler - 4

KAPILAR AÇILIYOR

Cumartesi öğleden sonra başlayacak ilk kutlamalar, dini ritüel ve şov dünyasını harmanlayacak.

Katedralin internet sitesine göre, Paris Başpiskoposu Laurent Ulrich yeniden açılış törenine başkanlık edecek ve Notre-Dame'ın kapatılan kapılarını personeliyle birlikte vurarak yeniden açacak.

850 yıllık tarihin kapısı yeniden açılıyor: O anı ölümsüzleştirdiler - 5

BÜYÜK ORGUN UYANIŞI

Başpiskopos ayrıca Notre-Dame'ın gürleyen büyük orgunu da sembolik olarak yeniden uyandıracak.

Katedralin kurşun çatısını eriten yangın, devasa enstrümanı zehirli tozla kaplamıştı. Boyutları bir kalemden 10 metre yüksekliğe kadar değişen 8 bin borusu özenle söküldü, temizlendi ve yeniden ayarlandı.

850 yıllık tarihin kapısı yeniden açılıyor: O anı ölümsüzleştirdiler - 6

MACRON KONUŞMA YAPACAK

Törende Ayrıca ilahiler, dualar ve şarkılar da söylenecek.

France24'ün aktardığına göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron törene katılacak ve VIP konuklara hitap edecek.

Polis şefi, Ile de La Cite'nin tamamını, Seine nehrinin güney kıyısının bir bölümünü ve dokuz köprüsünü kapatan güvenlik kordonunun cumartesi akşamından pazar gecesine kadar yürürlükte olacağını söyledi.

850 yıllık tarihin kapısı yeniden açılıyor: O anı ölümsüzleştirdiler - 7

TÜM DÜKKANLAR KAPALI OLACAK

Birçoğu turist ticaretine yönelik olan adadaki tüm dükkanların yanı sıra adada başlayan ve duran tekne turlarının da hafta sonu boyunca kapalı olacak.

Paris başpiskoposu da ayrıca pazar sabahı bir açılış ayinine ve yeni sunağın kutsanmasına önderlik edecek.

850 yıllık tarihin kapısı yeniden açılıyor: O anı ölümsüzleştirdiler - 8

"KARDEŞLİK BÜFESİ" KURULACAK

Katedralin internet sitesinde, Fransa ve diğer ülkelerden yaklaşık 170 piskoposun yanı sıra Paris piskoposluk bölgesindeki 106 cemaatten rahiplerin de kutlamaya katılacağı belirtiliyor.

Ayinin ardından ihtiyaç sahipleri için bir “kardeşlik büfesi” kurulacağı belirtiliyor.

850 yıllık tarihin kapısı yeniden açılıyor: O anı ölümsüzleştirdiler - 9

HALK İÇİN İZLEME ALANLARI 

Polis şefi, Seine Nehri'nin güney kıyısında 40 bin kişi kapasiteli halka açık izleme alanları kurulacağını, böylece izleyicilerin iki günlük etkinlikleri ekranlardan takip edebileceklerini söyledi.

850 yıllık tarihin kapısı yeniden açılıyor: O anı ölümsüzleştirdiler - 10
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