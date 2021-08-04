9 bebek doğuran Malili kadın: Günde 100 bebek bezi ve 6 litre süt tüketiyorlar

“Neler olup bittiğinin çok farkındaydım ve sanki içimden sonsuz bir bebek akışı geliyormuş gibi görünüyordu” diyen Cisse, “Kız kardeşim elimi tutuyordu ama tek düşünebildiğim onlara nasıl bakacağım ve bana kimin yardım edeceğiydi" diye konuştu.