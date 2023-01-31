9 milyar insanı besleme potansiyeline sahip: Afrika'da 278 milyon kişi aç

KÜRESEL ISINMA

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'ini barındıran Afrika, küresel ısınmaya neden olan sera gazı emisyonlarının sadece yüzde 3'ünden sorumlu olsa da iklim değişikliğinin etkilerine en sert şekilde maruz kalıyor. Hint Okyanusundaki ada ülkesi Madagaskar 2021'de iklim değişikliğine neden olan faktörlerde hiç pay sahibi olmasa da "sadece iklim değişikliğinin yol açtığı kıtlıkla mücadele eden ilk ülke" olmuştu.



Son 40 yılın en ağır kuraklığının yaşayan ülkede kuraklığın her geçen yıl artması, 1 milyon 140 bin kişiyi hiç gıda bulamaz hale getirmişti. Dünya Bankası verileri, Afrika'yı "iklim değişikliğinden en çok etkilenen kıta" olarak nitelerken, kuraklık, düzensiz yağışlar ve aşırı sıcakların tarım sektörünü derinden etkilemesi nedeniyle 86 milyon kişinin göç etmek zorunda kalacağını göstermişti.