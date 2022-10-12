9 soruda İran'daki Mahsa Amini gösterileri

Raporda, Sistan-Beluçistan eyaletinde 93, Mazenderan'da 28, Kürdistan eyaletinde 14, Gilan ve Batı Azerbaycan'da on ikişer, Tahran'da 11, Kirmanşah'ta 8, Elborz'da 5, Horasan-ı Rezevi ve İsfahan'da üçer, Kazvin, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Zencan ve Doğu Azerbaycan'da ikişer, İylam, Buşehr, Simnan ve Huzistan'da birer göstericinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.



Gösterilerde en çok can kaybının olduğu Sistan-Beluçistan eyaletinin Zahidan kentinde Sünnilere ait Mekki Mescidi'nde 30 Eylül'de cuma namazı sonrası düzenlenen protestolarda emniyet güçlerinin açtığı ateş sonucu Beluç Aktivistler Örgütüne göre 42 kişi hayatını kaybetti; bu rakam sonraki günlerde yaralananlardan bazılarının hayatını kaybetmesi ve devam eden sokak gösterilerine emniyet güçlerinin müdahalesiyle 95'e kadar yükseldi.