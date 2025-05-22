9 yaşında başlayan ekran serüveni, 13 yaşında depresyonla bitebilir

ABD’de yapılan kapsamlı bir araştırma, çocukların erken yaşta sosyal medya kullanmaya başlamasının ergenlik döneminde depresif belirtilerin artmasına neden olabileceğini ortaya koydu. Kaliforniya Üniversitesi'nden bilim insanlarının yürüttüğü çalışmada, sosyal medyanın çocukların ruh sağlığı üzerindeki etkisi mercek altına alındı.

9 yaşında başlayan ekran serüveni, 13 yaşında depresyonla bitebilir - 1

Araştırma kapsamında 2016-2018 yılları arasında 9-12 yaş aralığında 11.876 çocuk incelendi ve üç yıl boyunca takip edildi. Bulgulara göre, depresyondaki 9 ve 10 yaşındaki çocukların ilerleyen yıllarda sosyal medyada daha fazla vakit geçirme ihtimali, mutlu çocuklara göre daha yüksek değil. Ancak 12-13 yaş grubundaki çocuklar arasında, sosyal medyada daha fazla zaman geçirenlerin depresif semptomlar gösterme oranı belirgin şekilde arttı.

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9 yaşında başlayan ekran serüveni, 13 yaşında depresyonla bitebilir - 2

Çocukların erken ergenlik dönemine geçmesiyle birlikte, sosyal medyada geçirdikleri günlük ortalama sürenin yedi dakikadan bir saatin üzerine çıktığı bildirildi. Araştırmanın başındaki isim Dr. Jason Nagata, bu artışın sosyal medyanın depresif semptomların gelişimine katkıda bulunabileceğini düşündürdüğünü belirtti.

9 yaşında başlayan ekran serüveni, 13 yaşında depresyonla bitebilir - 3

SİBER ZORBALIK VE UYKU EKSİKLİĞİ

Daha önceki araştırmalar, siber zorbalık ve uyku eksikliğini sosyal medyanın yol açabileceği psikolojik sorunların iki önemli tetikleyicisi olarak göstermişti.

9 yaşında başlayan ekran serüveni, 13 yaşında depresyonla bitebilir - 4

Jama Network Open dergisinde yayımlanan çalışmada, siber zorbalığa maruz kalan 11-12 yaşlarındaki çocukların intihar girişiminde bulunma olasılığının diğerlerine göre 2,5 kat daha fazla olduğu vurgulandı.

9 yaşında başlayan ekran serüveni, 13 yaşında depresyonla bitebilir - 5


Dr. Nagata, iki çocuk babası olarak, sadece "telefonunu kapat" demenin etkili olmadığını söylüyor ve ebeveynlere açık, yargılayıcı olmayan bir iletişim dili öneriyor. "Tüm aile için yemek saatleri veya uyku öncesi gibi ekran içermeyen zaman dilimleri belirlemek, daha sağlıklı dijital alışkanlıklar geliştirmeye yardımcı olabilir" diyor.


9 yaşında başlayan ekran serüveni, 13 yaşında depresyonla bitebilir - 6

Ancak araştırma, bazı uzmanlar tarafından eleştirildi. Florida’daki Stetson Üniversitesi’nden psikolog Prof. Chris Ferguson, çalışmanın sosyal medya kullanımının uzun vadeli ruh sağlığı üzerindeki etkisine dair güçlü kanıt sunmadığını savundu. “Elde edilen etkiler o kadar küçük ki, istatistiksel gürültüden kaynaklanıyor olabilir” dedi.

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