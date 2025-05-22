9 yaşında başlayan ekran serüveni, 13 yaşında depresyonla bitebilir



Dr. Nagata, iki çocuk babası olarak, sadece "telefonunu kapat" demenin etkili olmadığını söylüyor ve ebeveynlere açık, yargılayıcı olmayan bir iletişim dili öneriyor. "Tüm aile için yemek saatleri veya uyku öncesi gibi ekran içermeyen zaman dilimleri belirlemek, daha sağlıklı dijital alışkanlıklar geliştirmeye yardımcı olabilir" diyor.





