9 yaşında başlayan ekran serüveni, 13 yaşında depresyonla bitebilir
ABD’de yapılan kapsamlı bir araştırma, çocukların erken yaşta sosyal medya kullanmaya başlamasının ergenlik döneminde depresif belirtilerin artmasına neden olabileceğini ortaya koydu. Kaliforniya Üniversitesi'nden bilim insanlarının yürüttüğü çalışmada, sosyal medyanın çocukların ruh sağlığı üzerindeki etkisi mercek altına alındı.
Araştırma kapsamında 2016-2018 yılları arasında 9-12 yaş aralığında 11.876 çocuk incelendi ve üç yıl boyunca takip edildi. Bulgulara göre, depresyondaki 9 ve 10 yaşındaki çocukların ilerleyen yıllarda sosyal medyada daha fazla vakit geçirme ihtimali, mutlu çocuklara göre daha yüksek değil. Ancak 12-13 yaş grubundaki çocuklar arasında, sosyal medyada daha fazla zaman geçirenlerin depresif semptomlar gösterme oranı belirgin şekilde arttı.