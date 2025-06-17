9 yaşındaki çocuk diş tedavisi sonrası hayatını kaybetti
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, 9 yaşındaki Silvanna Moreno adlı çocuk, diş tedavisi sırasında uygulanan anestezi sonrası hayatını kaybetti.
DailyMail'de yer alan habere göre; Silvanna Moreno, Vista kentinde bir diş kliniğinde anestezi altında dişlerinden operasyon geçirdi. İşlem sonrası kısa bir süre gözlem odasında tutulduktan sonra evine gönderildi.
Ailesinin verdiği bilgilere göre, araçta uyuyakalan Silvanna, eve geldikten sonra yatağına yatırıldı. Gün içinde kontrol edilen küçük kız, daha sonra tepkisiz bulundu. Aile hemen acil yardım çağırdı.