9 yaşındaki çocuk diş tedavisi sonrası hayatını kaybetti

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, 9 yaşındaki Silvanna Moreno adlı çocuk, diş tedavisi sırasında uygulanan anestezi sonrası hayatını kaybetti.

9 yaşındaki çocuk diş tedavisi sonrası hayatını kaybetti - 1

DailyMail'de yer alan habere göre; Silvanna Moreno, Vista kentinde bir diş kliniğinde anestezi altında dişlerinden operasyon geçirdi. İşlem sonrası kısa bir süre gözlem odasında tutulduktan sonra evine gönderildi.

Ailesinin verdiği bilgilere göre, araçta uyuyakalan Silvanna, eve geldikten sonra yatağına yatırıldı. Gün içinde kontrol edilen küçük kız, daha sonra tepkisiz bulundu. Aile hemen acil yardım çağırdı.

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9 yaşındaki çocuk diş tedavisi sonrası hayatını kaybetti - 2

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Silvanna’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çocuk hastanesine sevk etti. Ancak tüm müdahalelere rağmen küçük kız 18 Mart’ta hayatını kaybetti.

Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre, ölüm nedeni "azot oksit maruziyetine bağlı methemoglobinemi" olarak kayıtlara geçti.


9 yaşındaki çocuk diş tedavisi sonrası hayatını kaybetti - 3

METHEMOGLOBİNEMİ NEDİR?

Methemoglobinemi, kanda oksijen taşıma kapasitesini engelleyen nadir ancak ciddi bir kan hastalığı. Bu durumda, hemoglobinin anormal bir formu olan methemoglobin artış gösteriyor. Bu da dokulara yeterli oksijen taşınamamasına yol açıyor. Hastalık genetik olabileceği gibi, bazı kimyasallara, ilaçlara veya lokal anesteziklere maruz kalma sonucu da ortaya çıkabiliyor.


9 yaşındaki çocuk diş tedavisi sonrası hayatını kaybetti - 4

Hastalarda ciltte mavimsi renk değişimi, nefes darlığı ve yorgunluk gibi belirtiler görülebiliyor. Erken müdahale edilmezse tablo ölümcül olabiliyor.

9 yaşındaki çocuk diş tedavisi sonrası hayatını kaybetti - 5

Silvanna’ya anestezi uygulayan Dr. Ryan Watkins, yaptığı açıklamada “Hasta, yaşı ve anksiyetesi nedeniyle genel anestezi altında tedaviye yönlendirildi. İşlem sırasında sürekli gözlem altındaydı ve herhangi bir komplikasyon yaşanmadı,” dedi.

Ancak bazı kaynaklar, Dr. Watkins’in daha önce de disiplin cezası aldığını ve geçmişte benzer vakalarla gündeme geldiğini öne sürüyor.

Silvanna'nın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

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