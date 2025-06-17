9 yaşındaki çocuk diş tedavisi sonrası hayatını kaybetti

METHEMOGLOBİNEMİ NEDİR?

Methemoglobinemi, kanda oksijen taşıma kapasitesini engelleyen nadir ancak ciddi bir kan hastalığı. Bu durumda, hemoglobinin anormal bir formu olan methemoglobin artış gösteriyor. Bu da dokulara yeterli oksijen taşınamamasına yol açıyor. Hastalık genetik olabileceği gibi, bazı kimyasallara, ilaçlara veya lokal anesteziklere maruz kalma sonucu da ortaya çıkabiliyor.





