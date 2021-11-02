9 yaşındaki kız 55 yaşındaki adama satıldı

"EVİMDE ÇALIŞACAK ONU DÖVMEM"

"Parwana ucuzdu, babası çok fakirdi ve paraya ihtiyacı var" diyen Kurban, "Benim evimde çalışacak. Onu dövmem. Ona aileden biri gibi davranacağım. Nazik olacağım" diye konuştu. Parwana'nın babası, "Bu senin gelinin. Lütfen ona iyi bak. Artık ondan sen sorumlusun, lütfen onu dövme" derken Kurban’ın bu sözleri kabul ettiği belirtildi. Kurban'ın daha sonra 9 yaşındaki küçük kızı kolundan tutarak aracına götürdüğü görüldü.