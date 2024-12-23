9 yaşındaydı: Almanya'daki saldırının en küçük kurbanı hediyelerini asla açamayacak

Almanya'nın Magdeburg kentindeki Noel pazarı saldırısında hayatını kaybeden en küçük kurban 9 yaşındaki Andre Gleissner'di. Küçük Andre, Almanya'da çocuk itfaiyesinin bir üyesiydi. Annesi Desiree Gleissner, sosyal medyada oğlu için paylaştığı mesajda "Neden" diye sordu. Andre, heyecanla Noel'i bekliyordu. Ancak hediyelerini asla açamayacak.

9 yaşındaydı: Almanya'daki saldırının en küçük kurbanı hediyelerini asla açamayacak - 1

Almanya'nın Magdeburg kentinde kurulan Noel pazarı'na yönelik saldırıda hayatını kaybeden 9 yaşındaki çocuğun ismi Andre Gleissner olarak açıklandı.

Gleissner, cuma akşamı Magdeburg'da bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu hayatını kaybeden 5 kişiden biriydi. Saldırıda 200'den fazla kişi de yaralandı.

Annesi Desiree Gleissner, Facebook'ta yaptığı paylaşımda şunları yazdı: “Küçük ayıcığımın tekrar dünyanın etrafında uçmasına izin verin... Andre kimseye bir şey yapmadı. Sadece dokuz yıl boyunca bizimle birlikteydi... Neden siz... neden. Anlamıyorum. Şimdi cennette büyükannen ve büyükbabanla birliktesin. Onlar da seni çok özlediler, tıpkı bizim seni burada özlediğimiz gibi. Her zaman kalplerimizde yaşayacaksın... Sana söz veriyorum.”

DÜNYA HABERLERİ

9 yaşındaydı: Almanya'daki saldırının en küçük kurbanı hediyelerini asla açamayacak - 2

50 BİN EURO BAĞIŞ YAPILDI

Andre'nin ailesine destek olmak amacıyla kurulan bir bağış sayfası, kapanmadan önce yaklaşık 50 bin euro topladı.

Annesinin iş arkadaşı olan Franziska Helbich, sayfada Andre'nin “Noel'i dört gözle beklediğini söyledi ve “Ancak hediyelerini asla açamayacak. Neşeli gülümsemesi ve yaşama sevinciyle Andre, ailesinin, arkadaşlarının ve onu tanıyan herkesin kalbinde büyük bir boşluk bırakıyor” dedi.

Organizatörler daha sonra yaptıkları bir güncellemede halktan gelen yoğun talep üzerine bağış sayfasını yeniden açtıklarını ve Andre'nin ailesinin bağışların büyük bir kısmını saldırıda ölen ya da yaralanan diğer kurbanlara aktarmayı planladığını belirtti.

9 yaşındaydı: Almanya'daki saldırının en küçük kurbanı hediyelerini asla açamayacak - 3

ÇOCUK İTFAİYESİNİN ÜYESİYDİ

Saldırıyı düzenleyen 50 yaşındaki Suudi doktor Taleb Al Abdulmohsen, cumartesi akşamı hakim karşısına çıkarıldı.

Alman polisi olayda ölenler arasında 45, 52, 67 ve 75 yaşlarında dört kadının da bulunduğunu doğruladı.

Schoppenstedt itfaiye teşkilatı Andre’nin, Warle'daki çocuk itfaiyesinin bir üyesi olduğunu söyledi.

Saksonya-Anhalt Eyaleti Başbakanı Reiner Haseloff, zanlının doktor olarak çalışan ve 2006 yılında Almanya'ya gelen bir Suudi vatandaşı olduğunu söyledi.

Savcı Horst Walter Nopens, zanlının beş cinayet şüphesi ve 205 cinayete teşebbüs şüphesiyle soruşturulduğunu ifade etti.

9 yaşındaydı: Almanya'daki saldırının en küçük kurbanı hediyelerini asla açamayacak - 4

2013'TEKİ İHBAR

Federal Kriminal Dairesi Başkanı Holger Munch, Alman yayın kuruluşu ZDF'ye verdiği mülakatta, dairesinin Kasım 2023'te Suudi Arabistan'dan bir ihbar aldığını bildirdi.

Munch, ihbarın yetkilileri “uygun soruşturma tedbirlerini” başlatmaya yönelttiğini, ancak bilginin çok belirsiz olduğunu söyledi.

Almanya'nın Federal Göç ve Mülteciler Dairesi de geçen yaz şüpheli hakkında bir uyarı aldığını aktardı.

Ofis cumartesi günü X'te yaptığı açıklamada “Bu ihbar da diğer tüm ihbarlar gibi ciddiye alındı” dedi.

Ofis ayrıca kendisinin bir soruşturma makamı olmadığını ve bilgiyi sorumlu makamlara ilettiğini kaydetti.

9 yaşındaydı: Almanya'daki saldırının en küçük kurbanı hediyelerini asla açamayacak - 5

"ULUSLARARASI DİKKAT ÇEKECEK EYLEM"

Bu arada Mecklenburg-Batı Pomeranya Eyaleti İçişleri Bakanı Christian Pegel, şüphelinin aslen bölgede yaşadığını ve uzmanlık eğitimini burada tamamladığını söyledi.

Pegel ayrıca şüphelinin, sınav sonuçlarının tanınmasıyla ilgili bir anlaşmazlıkta, eyalet tabipler birliği üyelerini “uluslararası dikkat çekecek” bir eylemle tehdit ettiğinde, suç teşkil eden tehdit eylemleri nedeniyle yetkililerin dikkatini çektiğini dile getirdi.

Dpa haber ajansının Pegel'e dayandırdığı haberine göre, bu yorumlar bir soruşturmayı ve evinin aranmasını tetikledi, ancak bir saldırı için gerçek bir hazırlık yapıldığına dair herhangi bir kanıt bulunamadı.

Bir mahkeme 2013 yılında kendisini saldırı tehdidinde bulunmaktan suçlu buldu.

9 yaşındaydı: Almanya'daki saldırının en küçük kurbanı hediyelerini asla açamayacak - 6
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