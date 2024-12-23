9 yaşındaydı: Almanya'daki saldırının en küçük kurbanı hediyelerini asla açamayacak

50 BİN EURO BAĞIŞ YAPILDI

Andre'nin ailesine destek olmak amacıyla kurulan bir bağış sayfası, kapanmadan önce yaklaşık 50 bin euro topladı.

Annesinin iş arkadaşı olan Franziska Helbich, sayfada Andre'nin “Noel'i dört gözle beklediğini söyledi ve “Ancak hediyelerini asla açamayacak. Neşeli gülümsemesi ve yaşama sevinciyle Andre, ailesinin, arkadaşlarının ve onu tanıyan herkesin kalbinde büyük bir boşluk bırakıyor” dedi.

Organizatörler daha sonra yaptıkları bir güncellemede halktan gelen yoğun talep üzerine bağış sayfasını yeniden açtıklarını ve Andre'nin ailesinin bağışların büyük bir kısmını saldırıda ölen ya da yaralanan diğer kurbanlara aktarmayı planladığını belirtti.