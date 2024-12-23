9 yaşındaydı: Almanya'daki saldırının en küçük kurbanı hediyelerini asla açamayacak
Almanya'nın Magdeburg kentindeki Noel pazarı saldırısında hayatını kaybeden en küçük kurban 9 yaşındaki Andre Gleissner'di. Küçük Andre, Almanya'da çocuk itfaiyesinin bir üyesiydi. Annesi Desiree Gleissner, sosyal medyada oğlu için paylaştığı mesajda "Neden" diye sordu. Andre, heyecanla Noel'i bekliyordu. Ancak hediyelerini asla açamayacak.
Almanya'nın Magdeburg kentinde kurulan Noel pazarı'na yönelik saldırıda hayatını kaybeden 9 yaşındaki çocuğun ismi Andre Gleissner olarak açıklandı.
Gleissner, cuma akşamı Magdeburg'da bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu hayatını kaybeden 5 kişiden biriydi. Saldırıda 200'den fazla kişi de yaralandı.
Annesi Desiree Gleissner, Facebook'ta yaptığı paylaşımda şunları yazdı: “Küçük ayıcığımın tekrar dünyanın etrafında uçmasına izin verin... Andre kimseye bir şey yapmadı. Sadece dokuz yıl boyunca bizimle birlikteydi... Neden siz... neden. Anlamıyorum. Şimdi cennette büyükannen ve büyükbabanla birliktesin. Onlar da seni çok özlediler, tıpkı bizim seni burada özlediğimiz gibi. Her zaman kalplerimizde yaşayacaksın... Sana söz veriyorum.”