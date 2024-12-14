90 yaşında ama özveriyle çalışmayı sürdürüyor: 80 yıldır bu mesleği yapıyor

Kosova'da 90 yaşındaki fotoğrafçı Nesim İspahiu, ülkenin kuzeyindeki Vıçıtırın kentinde bulunan stüdyosunda özveriyle çalışmayı sürdürüyor.

90 yaşında ama özveriyle çalışmayı sürdürüyor: 80 yıldır bu mesleği yapıyor - 1

Vıçıtırın’ın merkezinde oğluyla işlettikleri stüdyoyu sabah saatlerinde açan İspahiu, ilerleyen yaşına rağmen müşterilerin taleplerini eksiksiz yerine getirmeye özen gösteriyor.

Çektiği fotoğrafların bilgisayara aktarımı, rötuş, düzenleme ve baskı gibi tüm aşamaları profesyonel şekilde yapan İspahiu, meslek yaşantısı boyunca kullandığı çok sayıdaki eski fotoğraf makinesini de sergilediği stüdyosunda çeşitli dönemlerde fotoğrafçılık yapmanın zorluklarını, fotoğrafın değerini ve meslek yaşantısını AA muhabirine anlattı.

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90 yaşında ama özveriyle çalışmayı sürdürüyor: 80 yıldır bu mesleği yapıyor - 2

Mesleğini yaklaşık 80 yıldır sürdürdüğünü belirten İspahiu, "Çalışmaya çocuklukta başladım. Amcam fotoğrafçıydı ve onun ardından bu mesleği şimdiye kadar sürdürdüm." dedi.

90 yaşında ama özveriyle çalışmayı sürdürüyor: 80 yıldır bu mesleği yapıyor - 3

Eskiden çok pahalı olan fotoğraf makinesi veya film satın alabilmek amacıyla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a veya diğer Avrupa ülkelerine gittiklerini dile getiren İspahiu, filmin dolmasını bekledikleri için müşteriye fotoğrafı yıkayıp teslim etmenin bazen haftalarca sürdüğünü kaydetti.

İspahiu, analog dönemde fotoğraf çekmenin daha değerli olduğunu belirterek, "Bugün, fotoğrafın değeri eskiden olduğu gibi değil. Şimdi herkesin elinde bir kamera, bir telefon var. Herkes fotoğraf çekiyor ama onların değeri eskiden çekilen fotoğraflar kadar değil. O dönemde her ailenin ya da her kişinin en azından yılda bir portresi ya da bir fotoğrafı olurdu." diye konuştu.

90 yaşında ama özveriyle çalışmayı sürdürüyor: 80 yıldır bu mesleği yapıyor - 4

Meslek yaşantısı boyunca çektiği fotoğrafların şehrin görsel arşivini oluşturduğunu söyleyen İspahiu, "Vıçıtırın’la ilgili olan fotoğrafların çoğunu ben çektim. Düğün, cenaze, doğum, ne olduysa hepsini fotoğraf makinemle takip ettim, elimizden geldiğince fotoğrafladık. Şimdi de çektiğim fotoğrafları başkalarından topluyorum." ifadelerini kullandı.

İspahiu, sayıca az olsa da birkaç müşterisinin analog, siyah beyaz fotoğraf çekmeye ve kendilerinin de film yıkama hizmeti vermeye devam ettiklerini söyledi.

90 yaşında ama özveriyle çalışmayı sürdürüyor: 80 yıldır bu mesleği yapıyor - 5


otoğrafın her zaman önemli rol oynadığına dikkati çeken İspahiu, "Fotoğraf, halen bir şehrin ya da bir insanın kimliğini yansıtır. Bir tavsiyem var, eski fotoğrafları mutlaka saklayın. 20 yıl sonra neler olacağını kimse tahmin edemez." diye konuştu.

90 yaşında ama özveriyle çalışmayı sürdürüyor: 80 yıldır bu mesleği yapıyor - 6

Fotoğraf stüdyosunu artık oğlunun işlettiğini ve kendisinin de destek olmaya çalıştığını anlatan İspahiu, sağlığı el verdiği sürece mesleğine devam edeceğini belirtti.

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