90 yaşında ama özveriyle çalışmayı sürdürüyor: 80 yıldır bu mesleği yapıyor
Kosova'da 90 yaşındaki fotoğrafçı Nesim İspahiu, ülkenin kuzeyindeki Vıçıtırın kentinde bulunan stüdyosunda özveriyle çalışmayı sürdürüyor.
Vıçıtırın’ın merkezinde oğluyla işlettikleri stüdyoyu sabah saatlerinde açan İspahiu, ilerleyen yaşına rağmen müşterilerin taleplerini eksiksiz yerine getirmeye özen gösteriyor.
Çektiği fotoğrafların bilgisayara aktarımı, rötuş, düzenleme ve baskı gibi tüm aşamaları profesyonel şekilde yapan İspahiu, meslek yaşantısı boyunca kullandığı çok sayıdaki eski fotoğraf makinesini de sergilediği stüdyosunda çeşitli dönemlerde fotoğrafçılık yapmanın zorluklarını, fotoğrafın değerini ve meslek yaşantısını AA muhabirine anlattı.