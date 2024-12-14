90 yaşında ama özveriyle çalışmayı sürdürüyor: 80 yıldır bu mesleği yapıyor

Eskiden çok pahalı olan fotoğraf makinesi veya film satın alabilmek amacıyla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a veya diğer Avrupa ülkelerine gittiklerini dile getiren İspahiu, filmin dolmasını bekledikleri için müşteriye fotoğrafı yıkayıp teslim etmenin bazen haftalarca sürdüğünü kaydetti.



İspahiu, analog dönemde fotoğraf çekmenin daha değerli olduğunu belirterek, "Bugün, fotoğrafın değeri eskiden olduğu gibi değil. Şimdi herkesin elinde bir kamera, bir telefon var. Herkes fotoğraf çekiyor ama onların değeri eskiden çekilen fotoğraflar kadar değil. O dönemde her ailenin ya da her kişinin en azından yılda bir portresi ya da bir fotoğrafı olurdu." diye konuştu.