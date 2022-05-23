97 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan Zafar Masud: Hayatımı son dakikada gerçekleşen koltuk değişikliği kurtardı

Masud, kendisini rahatsız eden “en büyük olayın” kazanın 97 can kaybıyla sonuçlanmış olması olduğunu belirterek, "22 Mayıs 2020 benim için hayatımın en üzücü günlerinden biriydi ve sonsuza kadar öyle kalacakç İlişkilere ve insanlarla olan bağlantılara değer vermek her zaman benim ayırt edici özelliğim olmuştur, ancak artık yaşam amacım haline geldi” dedi.