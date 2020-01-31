AB ile İngiltere bu gece resmen boşanıyor (Gazeteler ayrılıkta anlaşamadı)

GAZETELERDEN KOLEKSİYON SAYILARI
İngiltere Parlamentosu'nun ve Kraliçe 2. Elizabeth'in ardından AB yönetimi de Brexit Anlaşması'nı imzaladı. AB Komisyonu Başkanı ve AB Konseyi Başkanı, İngiltere'nin 31 Ocak'ta Avrupa Birliği'nden ayrılmasına ilişkin yasayı onayladı. Bu gece de İngiltere resmen AB dışında kalacak. Fakat İngiliz basını bu ayrılık için ortak bir paydada buluşamadı.... HABERE GİT
ZAMANI GELDİ: BREXİT
İngiliz gazeteleri ayrılık için tıpkı seçmen gibi ikiye bölünmüş durumda. Kimi gazeteler İngiltere'nin yalnız bir ada olarak kalacağını manşetine taşısa da kimi gazeteler son seçimde Başbakan Johnson'ın seçim zaferiyle birlikte bu ayrılığın artık kaçınılmaz son olduğunu "Ve umutlu bir başlkangıça gewçileceğini" yazdı.
AVRUPA RÜYASI BİTTİ VE ÇIKTIK
Gece yarısı Büyük Britanya resmen AB’den ayrılmış olacak. Böylece AB’den “bir yıldız” kayacak ve birliğin üye sayısı 28’den 27’ye düşecek. 11 aylık geçiş süreci 31 Aralık 2020’de tamamlandığında AB ile İngiltere artık her açıdan “resmen boşanmış” olacak.
ARTIK VAKİT TAMAM
The Sun gazetesi baştan beri Brexit'i destekliyordu. "Zamanımız Geldi" manşetiyle ayrılığı destekleyen bir başyazı yayınladı.
YENİ BİR BAŞLANGIÇ
Başbakan Johnson'ı destekleyen Telegraph gazetesi "Bu bir son değil yeni bir başlangıç" dedi.
KÜÇÜK VE YALNIZ BİR ADA
AB'den çıkışı desteklemeyen The Guardian ise 'Küçük Ada' manşetyle İngiltere'yi 47 yıl sonra bekleyen ekonomik zorluklara ve AB toplumıundan uzaklaşmaya dikkat çekti.
BÖLÜNME VE ZAYIFLAMA
İskoçya basını AB'den ayrılığa karşı. Daily Record gazetesi 'İzole olmanın daha kötü olacağını' yazdı. Artıık İngiltere'nin AB ile Brexit sonrası gerilen ilişkilerde ateşkes yapması gerektiğini yazdı.
BİR YILDIZ KAYDI
Independent bir gün yeniden katılma umuduyla AB'ye veda manşetiyle çıktı.
BAŞARDIK!
Daily Express: İngiltere için en iyisi bu: Başardık!
BİLİNMEZ BİR YOL
Birleşik Krallık için bilinmeyen bir macera başlıyor
SONUNDA BİTTİ
Britanya bu gece AB'ye veda ediyor. Yılan hikayesine dönen Brexit sonunda bitti
YEPYENİ BİR SABAH
47 yıl sonra gururlu ülkemiz yeni bir sayfa açmaya hazır ve en iyisi bunu kutlamak.
ELVEDA DEĞİL YİNE GÖRÜŞELİM
İskoçya'nın etkili gazetesi Scotsman de Brexit sonrası İskoçya'nın bir şekilde AB içinde yer alması için çaba gösteren bir manşetle çıktı. 3 bayrağı yanyana koyan gazete "Elveda değil, görüşürüz" manşeti attı.
İSKOÇYA İÇİN BİR MUM YAK
İskoç gazetesi The National ise Brexit referandumunda İskoçya'nın AB içinde kalmayı istediğine vurgu yapıp ilerisi için bir açık kapı bırakıyor.
GÜLE GÜLE İNGİLTERE
Alman basını da İngilizlere böyle veda etti.