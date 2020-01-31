AB ile İngiltere bu gece resmen boşanıyor (Gazeteler ayrılıkta anlaşamadı)

ZAMANI GELDİ: BREXİT

İngiliz gazeteleri ayrılık için tıpkı seçmen gibi ikiye bölünmüş durumda. Kimi gazeteler İngiltere'nin yalnız bir ada olarak kalacağını manşetine taşısa da kimi gazeteler son seçimde Başbakan Johnson'ın seçim zaferiyle birlikte bu ayrılığın artık kaçınılmaz son olduğunu "Ve umutlu bir başlkangıça gewçileceğini" yazdı.