AB terör örgütü listesine aldı. İran rejiminin gücü Devrim Muhafızları kimdir?

Devrim Muhafızları yan kuruluşlarıyla İran ekonomisinde de etkin rol oynadı Hatta ülke ekonomisinin en az üçte biri Devrim Muhafızları'nın kontrolüne geçti.

Savunma sanayi dışında Devrim Muhafızları, konut, baraj, yol inşaatları, petrol ve doğal gaz projeleri, gıda ile ulaşım sektörüyle eğitim ve hatta kültürel faaliyetlerde rol oynar hale geldi.

Devrim Muhafızları bünyesinde "Peygamber'in mührü" adı verilen bir mühendislik birimi de oluşturuldu. On binlerce çalışanı olan bu birim mühendislik ve inşaat sektörlerinde milyarlarca dolarlık ihalelere girdi.

Devrim Muhafızları'nın istihbarat birimiyse yine Hamaney tarafından güçlendirildi. Hamaney, 2009'da Ahmedinejad'ın yeniden seçilmesinin ardından patlak veren protestoları engellemede İstihbarat Bakanlığı'nın yetersiz kalmakla suçladı. Devrim Muhafızları'nın istihbarat biriminin genişletilmesi talimatı verdi.

Batılı analistler tarafından Devrim Muhafızları İran'da demokrasinin ilerlemesinde en büyük engellerden biri olarak görüldü.