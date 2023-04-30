AB ülkelerinde uyuşturucu alarmı: Her 3 yetişkinden biri kullandı

Rapora göre, AB'deki yetişkinlerin 83,4 milyonu veya yüzde 29’u daha önce yasa dışı bir uyuşturucu madde kullanmış. 22 milyondan fazla Avrupalının geçen yıl içinde kullandığını söylediği esrar hala en çok tüketilen uyuşturucu madde.



En çok bildirilenler kategorisinde ikinci sırada uyarıcılar yer alıyor. Geçen yıl 3,5 milyon yetişkinin kokain, 2,6 milyon yetişkinin uyuşturucu haplar ve 2 milyon yetişkinin sentetik uyuşturucu kullandığı tahmin ediliyor.



İstatistikler, yaklaşık bir milyon Avrupalının eroin veya narkotik içeren opioidleri yasa dışı kullandığını ortaya koyuyor. Opioid kullanımı, diğer uyuşturuculara kıyasla daha az yaygın olsa da yasa dışı kullanıma bağlı zararlarda hala en büyük paya sahip bulunduğu bildiriliyor.