AB uzmanları açıkladı: Geçen ay dünyanın en sıcak üçüncü, Avrupa’nın en sıcak ikinci Temmuz ayıydı

Avrupa Birliği Copernicus İklim Değişikliği Servisi yaptığı açıklamada, geçtiğimiz Temmuz ayının 2019 ve 2016’nın ardından dünyada kayıtlara geçen en sıcak Temmuz olduğunu belirtti. Bilim insanları, Finlandiya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar olan bölgelerde olağandışı yüksek sıcaklıkların görüldüğünü aktarırken 2010 yılının ardından Avrupa’nın en sıcak Temmuz ayını geçirdiğini belirtti.

ntv.com.tr 05.08.2021 - 12:17

AB uzmanları açıkladı: Geçen ay dünyanın en sıcak üçüncü, Avrupa’nın en sıcak ikinci Temmuz ayıydı - 1

Avrupa Birliği bilim insanları, geçtiğimiz Temmuz ayının kayıtlara geçmiş en sıcak üçüncü Temmuz olduğunu açıkladı.

AB uzmanları açıkladı: Geçen ay dünyanın en sıcak üçüncü, Avrupa’nın en sıcak ikinci Temmuz ayıydı - 2

AVRUPA’DA KAYDEDİLEN EN SICAK İKİNCİ TEMMUZ

Avrupa Birliği Copernicus İklim Değişikliği Servisi tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz ay Finlandiya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar olan bölgelerde olağandışı yüksek sıcaklıkların görüldüğü aktarıldı.

AB uzmanları ayrıca geçtiğimiz ay, 2010 yılından bu yana Avrupa kıtasında görülen en yüksek sıcaklıkların kaydedildiğini bildirdi.

AB uzmanları açıkladı: Geçen ay dünyanın en sıcak üçüncü, Avrupa’nın en sıcak ikinci Temmuz ayıydı - 3

‘DÜNYANIN ÇOĞU BÖLGESİNDE ISINMA EĞİLİMİ VAR’  

Avrupa Birliği Copernicus İklim Değişikliği Servisi kıdemli bilim adamı Freja Vamborg, verdiği demeçte, "Küresel sıcaklıklara baktığımızda yıldan yıla, hatta aydan aya dalgalanmalar var" dedi.

Vamborg, "Nihayetinde, gördüğümüz temel şey, küresel olarak ve dünyanın çoğu bölgesinde bir ısınma eğilimidir" diye konuştu.

AB uzmanları açıkladı: Geçen ay dünyanın en sıcak üçüncü, Avrupa’nın en sıcak ikinci Temmuz ayıydı - 4

‘ISI PATLAMALARI SÜRPRİZ DEĞİL’

Imperial College London'daki Grantham Enstitüsü'nün iklim değişikliği konusundaki eş direktörü Ralf Toumi, uzun vadeli yükselen sıcaklık modeli göz önüne alındığında, son zamanlarda rekor kıran ısı patlamalarının sürpriz olmadığını söyledi.

Toumi, "Bu, oynadığımız sürekli bir kumar ve biz sadece yüksek sayıları tekrar tekrar seçiyoruz" dedi.

AB uzmanları açıkladı: Geçen ay dünyanın en sıcak üçüncü, Avrupa’nın en sıcak ikinci Temmuz ayıydı - 5

AVUSTRALYA’DA GÜNLÜK REKOR KIRILDI

Copernicus, Avustralya'nın kuzeyindeki tropikal bölgelerde geçen ay en yüksek günlük maksimum sıcaklığının kaydedildiğini aktarırken Kuzey Afrika'daki sıcaklıkların "hemen hemen her yerde" normalden daha yüksek olduğunu söyledi.

Almanya ve Rusya'nın bazı bölgelerinde de sıcaklıkların ortalamadan biraz daha düşük olduğu aktarıldı.

AB uzmanları açıkladı: Geçen ay dünyanın en sıcak üçüncü, Avrupa’nın en sıcak ikinci Temmuz ayıydı - 6

KAYITLAR 1950’YE DAYANIYOR

Copernicus'un kayıtları 1950'ye kadar uzanıyor, ancak 19. yüzyılın ortalarına kadar uzanan diğer veri kümeleriyle çapraz şekilde kontrol ediliyor.

Bilim insanları, sera gazı emisyonlarının gezegenin iklimini değiştirmesi nedeniyle son yedi yılda dünyanın en yüksek sıcaklarının görüldüğünü belirtiyor.

AB uzmanları açıkladı: Geçen ay dünyanın en sıcak üçüncü, Avrupa’nın en sıcak ikinci Temmuz ayıydı - 7

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