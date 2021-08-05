AB uzmanları açıkladı: Geçen ay dünyanın en sıcak üçüncü, Avrupa’nın en sıcak ikinci Temmuz ayıydı

ntv.com.tr 05.08.2021 - 12:17
Avrupa Birliği bilim insanları, geçtiğimiz Temmuz ayının kayıtlara geçmiş en sıcak üçüncü Temmuz olduğunu açıkladı.
Avrupa Birliği Copernicus İklim Değişikliği Servisi tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz ay Finlandiya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar olan bölgelerde olağandışı yüksek sıcaklıkların görüldüğü aktarıldı.
AB uzmanları ayrıca geçtiğimiz ay, 2010 yılından bu yana Avrupa kıtasında görülen en yüksek sıcaklıkların kaydedildiğini bildirdi.
Avrupa Birliği Copernicus İklim Değişikliği Servisi kıdemli bilim adamı Freja Vamborg, verdiği demeçte, "Küresel sıcaklıklara baktığımızda yıldan yıla, hatta aydan aya dalgalanmalar var" dedi.
Vamborg, "Nihayetinde, gördüğümüz temel şey, küresel olarak ve dünyanın çoğu bölgesinde bir ısınma eğilimidir" diye konuştu.
Imperial College London'daki Grantham Enstitüsü'nün iklim değişikliği konusundaki eş direktörü Ralf Toumi, uzun vadeli yükselen sıcaklık modeli göz önüne alındığında, son zamanlarda rekor kıran ısı patlamalarının sürpriz olmadığını söyledi.
Toumi, "Bu, oynadığımız sürekli bir kumar ve biz sadece yüksek sayıları tekrar tekrar seçiyoruz" dedi.
Copernicus, Avustralya'nın kuzeyindeki tropikal bölgelerde geçen ay en yüksek günlük maksimum sıcaklığının kaydedildiğini aktarırken Kuzey Afrika'daki sıcaklıkların "hemen hemen her yerde" normalden daha yüksek olduğunu söyledi.
Almanya ve Rusya'nın bazı bölgelerinde de sıcaklıkların ortalamadan biraz daha düşük olduğu aktarıldı.
Copernicus'un kayıtları 1950'ye kadar uzanıyor, ancak 19. yüzyılın ortalarına kadar uzanan diğer veri kümeleriyle çapraz şekilde kontrol ediliyor.
Bilim insanları, sera gazı emisyonlarının gezegenin iklimini değiştirmesi nedeniyle son yedi yılda dünyanın en yüksek sıcaklarının görüldüğünü belirtiyor.