AB uzmanları açıkladı: Geçen ay dünyanın en sıcak üçüncü, Avrupa’nın en sıcak ikinci Temmuz ayıydı

AVUSTRALYA’DA GÜNLÜK REKOR KIRILDI

Copernicus, Avustralya'nın kuzeyindeki tropikal bölgelerde geçen ay en yüksek günlük maksimum sıcaklığının kaydedildiğini aktarırken Kuzey Afrika'daki sıcaklıkların "hemen hemen her yerde" normalden daha yüksek olduğunu söyledi.

Almanya ve Rusya'nın bazı bölgelerinde de sıcaklıkların ortalamadan biraz daha düşük olduğu aktarıldı.