ABD 2024 seçim tarihi: Amerika Başkanlık seçimi ne zaman?

ANKETLERDE SON DURUM NE?



ABD'de 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Harris ile Trump arasında yakın seyreden rekabet giderek kızışıyor.



ABD'de başkanlık seçim sürecinde yapılan anketleri yayımlayan "Real Clear Politics (RCP)" adlı haber platformunda yer alan ülke geneli anketlerin ortalamasına göre Harris, yüzde 49,2 desteğe ulaşıyor.



Buna göre Harris, aynı anketlerde yüzde 47,5 destek toplayan Trump'ın önünde gözüküyor.



Harris, ülke geneli anketlerde az farkla önde gözüküyor olsa da en çok oyu alan değil en fazla delegeye ulaşan adayın başkan olduğu Amerikan başkanlık seçim sistemi dolayısıyla "salıncak eyaletlerdeki" sonuçlar daha fazla önem taşıyor.



"Seçiciler Kurulu" (Electoral College) adı verilen sistem dolayısıyla kritik öneme sahip olan 7 salıncak eyaletteki anketlerin ortalamasına göre Trump'ın 0,7 puan farkıyla Harris'in önünde olduğu görülüyor.



Buna göre Trump, ekimdeki son anketlere göre Pensilvanya'da 0,3, Georgia'da 0,7, Arizona'da 1,1, Nevada'da 0,5, Michigan'da 1, Kuzey Carolina'da ise 1,3 puan farkla Harris'in önünde yarışı sürdürüyor.



Aynı anketlerde Harris ise Wisconsin'de 0,3 puan önde yer alırken Harris'in bugüne kadar hep önde olduğu Michigan'da son bir haftada Trump'ın gerisine düştüğü görünüyor.



Diğer yandan ülke genelindeki durumu yansıtan ve aralarında Reuters, CBS News, Pew, Harvard ve NBC News gibi öne çıkan anketlerin de yer aldığı 11 güncel anketin ortalamasına göre Harris, yüzde 49,2, Trump ise yüzde 47,5 oy oranına sahip görünüyor.



Bu anketlerden Reuters'ın çalışmasında Harris'e olan destek yüzde 47, Trump'a olan destek ise yüzde 44 olarak ortaya çıkarken, Harvard'ın anketinde Harris yüzde 51, Trump ise yüzde 49 oy oranına ulaşmış gözüküyor.



Temmuz ayında yapılan anketlerde Trump'la neredeyse aynı oy oranına sahip Harris'in, bu sürede özellikle kadın ve Latin Amerika kökenli seçmenler arasındaki desteğini kısmen artırdığı belirtiliyor.