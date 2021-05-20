ABD, Afganistan'dan artakalan teçhizatını hurdacılara satıyor

ABD ordusu, Afganistan'da istenmeyen teçhizatı militanların eline geçmemesi için parçalayarak çöpe atıyor ya da hurdacılara satıyor. Afganlar, bu eylemi 'ülkeye ihanet' olarak yorumluyor.

Anadolu Ajansı 20.05.2021 - 09:45 | Son Güncelleme : 20.05.2021 - 09:46

ABD, Afganistan'dan artakalan teçhizatını hurdacılara satıyor - 1

Amerikalılar, Afganistan'da kalan en büyük üslerinden Bagram Hava Üssü'nün bir kısmını boşaltmaya başladı.

ABD, Afganistan'dan artakalan teçhizatını hurdacılara satıyor - 2

ABD birlikleri, götüremedikleri ya da Afgan ordusuna vermedikleri her şeyi ya yok ediyor ya da parçalayarak hurdacılara satıyor.

ABD, Afganistan'dan artakalan teçhizatını hurdacılara satıyor - 3

Tamir edilemeyecek durumdaki ekipmanlar, ABD ordusu tarafından parçalanarak militanların eline geçmemesi için güvenlik önlemi alınıyor.

ABD, Afganistan'dan artakalan teçhizatını hurdacılara satıyor - 4

ABD askeri kaynaklarına göre başkent Kabil'in kuzeybatısındaki Bagram'da ve diğer üslerde ABD'ye götürülecek ekipmanlar C-17 kargo uçaklarıyla gönderiliyor.

ABD, Afganistan'dan artakalan teçhizatını hurdacılara satıyor - 5

Geçen hafta itibarıyla, ekipmanla dolu 60 C-17 uçağı Afganistan'dan ayrıldı.

ABD, Afganistan'dan artakalan teçhizatını hurdacılara satıyor - 6

ABD'li yetkililer, Afganistan'dan çıkarılan ekipmanların çoğunun asla geride bırakılmaması gereken hassas teçhizatlar olduğunu belirtiyor.

ABD, Afganistan'dan artakalan teçhizatını hurdacılara satıyor - 7

Helikopter, askeri araç, silah ve mühimmat gibi diğer ekipmanların ise Afganistan Ulusal Savunma ve Güvenlik Güçlerine teslim edileceği belirtiliyor.

ABD, Afganistan'dan artakalan teçhizatını hurdacılara satıyor - 8

ABD'li askeri bir yetkilinin açıklamasına göre Afganistan'da şu ana kadar yaklaşık 1300 parça ekipman imha edildi.

ABD, Afganistan'dan artakalan teçhizatını hurdacılara satıyor - 9

ABD ve NATO, Afganistan'ın güvenliğini Afganlara devrettiği 2014'te binlerce askerin çekilmesi sırasında da aynı uygulamayı yapmıştı.

ABD, Afganistan'dan artakalan teçhizatını hurdacılara satıyor - 10

"ÜLKEYE İHANET"

Her ne kadar bu ekipmanlar hurdacılara para kazandırsa da Afganlar bu imha işlemini "ülkeye ihanet" olarak değerlendiriyor.

ABD, Afganistan'dan artakalan teçhizatını hurdacılara satıyor - 11

ABD AFGANİSTAN'DAN ÇEKİLİYOR

ABD yönetimi 29 Şubat 2020'de Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile yaptığı anlaşma kapsamında 15 Ocak 2021'e kadar Afganistan'daki asker sayısını 2 bin 500'e indirecek, 1 Mayıs'ta da tamamını çekecekti.

ABD, Afganistan'dan artakalan teçhizatını hurdacılara satıyor - 12
Eski ABD Başkanı Donald Trump görevinin son günlerinde Afganistan'daki asker sayısını 2 bin 500'e indirmişti ancak 20 Ocak'ta görevi devralan Başkan Joe Biden 1 Mayıs tarihine uyamayacağını açıklamış ve ardından 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'ün yıl dönümüne kadar tüm ABD askerlerinin çekilmiş olacağını açıklamıştı.
ABD, Afganistan'dan artakalan teçhizatını hurdacılara satıyor - 13
ABD, Afganistan'dan artakalan teçhizatını hurdacılara satıyor - 14
ABD, Afganistan'dan artakalan teçhizatını hurdacılara satıyor - 15
ABD, Afganistan'dan artakalan teçhizatını hurdacılara satıyor - 16
ABD, Afganistan'dan artakalan teçhizatını hurdacılara satıyor - 17
ABD, Afganistan'dan artakalan teçhizatını hurdacılara satıyor - 18
ABD, Afganistan'dan artakalan teçhizatını hurdacılara satıyor - 19
ABD, Afganistan'dan artakalan teçhizatını hurdacılara satıyor - 20
ABD, Afganistan'dan artakalan teçhizatını hurdacılara satıyor - 21
ABD, Afganistan'dan artakalan teçhizatını hurdacılara satıyor - 22
ABD, Afganistan'dan artakalan teçhizatını hurdacılara satıyor - 23

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