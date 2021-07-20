ABD alev alev yanıyor: Bir milyon dönümden fazla alan kül oldu

ABD'nin Oregon ve California eyaletlerinde aylardır kuraklık ve aşırı sıcaklarla boğuşan bölge halkı bu kez orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Özellikle Oregon eyaletinde alevler her geçen gün daha geniş bir alana yayılıyor. Eyalette 300 bin dönümden fazla alan yandı. Kaliforniya'da ise yüzlerce kişi için tahliye emri verildi.

ntv.com.tr - Reuters - NTV Haber 20.07.2021 - 13:18 | Son Güncelleme : 20.07.2021 - 13:23

ABD alev alev yanıyor: Bir milyon dönümden fazla alan kül oldu - 1

BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

ABD’nin Oregon eyaleti günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Eyalette alevler en çok Bootleg bölgesinde yayıldı ve en az 2 bin kişi tahliye edildi. 

ABD alev alev yanıyor: Bir milyon dönümden fazla alan kül oldu - 2

Bununla birlikte, 6 Temmuz'dan bu yana aşırı sıcak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle söndürülemeyen Bootleg yangınında 300 bin dönümden fazla alan yandı, 170'ten fazla yapı küle döndü. 

ABD alev alev yanıyor: Bir milyon dönümden fazla alan kül oldu - 3

Ayrıca, yaklaşık 5 bin evin risk altında olduğu açıklandı. alevlerin günde 8 kilometrelik bir alana yayıldığı belirtildi. Şimdiden eyalette, Los Angeles şehrinden daha büyük bir alan küle döndü.

ABD alev alev yanıyor: Bir milyon dönümden fazla alan kül oldu - 4

Bölgede seferber olan 2 binden fazla itfaiyeci alevlerin yüzde 20’sinden fazlasını kontrol altına almayı başardı.

ABD alev alev yanıyor: Bir milyon dönümden fazla alan kül oldu - 5

13 EYALETTE 80 BÜYÜK YANGIN DEVAM EDİYOR

Diğer taraftan, Bootleg yangını, ABD'nin batısındaki 13 eyalette devam eden 80 büyük yangından yalnızca biri.  Ülke genelinde çıkan yangınlarda şimdiye kadar  bir milyon dönümden fazla alan yandı. Uzmanlar, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artmasıyla durumun daha da kötüleşmesi bekliyor.

ABD alev alev yanıyor: Bir milyon dönümden fazla alan kül oldu - 6

Kaliforniya eyaletinde de 2 haftadır süren yangınları söndürme çalışmaları devam ediyorç Eyaletin güneyinde meydana gelen Tamarack yangını kuvvetli rüzgarlar nedeniyle giderek büyüyor.

ABD alev alev yanıyor: Bir milyon dönümden fazla alan kül oldu - 7

Şu ana kadar 23 bin dönümden fazla alanın yandığı ve alevlerin kontrol altına alınamadığı açıklandı.

ABD alev alev yanıyor: Bir milyon dönümden fazla alan kül oldu - 8
Öte yandan, son olarak Markleeville bölgesi için yeni tahliye emri verildi.
ABD alev alev yanıyor: Bir milyon dönümden fazla alan kül oldu - 9

KÜRESEL ISINMA BELİRTİSİ

Uzmanlar, orman yangınlarının giderek artan yoğunluğunun, küresel ısınmanın belirtisi olan uzun süreli kuraklık ve aşırı sıcaklıklara bağlı olduğunu söyledi.
ABD alev alev yanıyor: Bir milyon dönümden fazla alan kül oldu - 10
ABD alev alev yanıyor: Bir milyon dönümden fazla alan kül oldu - 11
ABD alev alev yanıyor: Bir milyon dönümden fazla alan kül oldu - 12
ABD alev alev yanıyor: Bir milyon dönümden fazla alan kül oldu - 13
ABD alev alev yanıyor: Bir milyon dönümden fazla alan kül oldu - 14
ABD alev alev yanıyor: Bir milyon dönümden fazla alan kül oldu - 15
ABD alev alev yanıyor: Bir milyon dönümden fazla alan kül oldu - 16
ABD alev alev yanıyor: Bir milyon dönümden fazla alan kül oldu - 17
ABD alev alev yanıyor: Bir milyon dönümden fazla alan kül oldu - 18
ABD alev alev yanıyor: Bir milyon dönümden fazla alan kül oldu - 19
ABD alev alev yanıyor: Bir milyon dönümden fazla alan kül oldu - 20
ABD alev alev yanıyor: Bir milyon dönümden fazla alan kül oldu - 21
ABD alev alev yanıyor: Bir milyon dönümden fazla alan kül oldu - 22
ABD alev alev yanıyor: Bir milyon dönümden fazla alan kül oldu - 23
ABD alev alev yanıyor: Bir milyon dönümden fazla alan kül oldu - 24
ABD alev alev yanıyor: Bir milyon dönümden fazla alan kül oldu - 25
ABD alev alev yanıyor: Bir milyon dönümden fazla alan kül oldu - 26

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