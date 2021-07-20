ABD alev alev yanıyor: Bir milyon dönümden fazla alan kül oldu

13 EYALETTE 80 BÜYÜK YANGIN DEVAM EDİYOR

Diğer taraftan, Bootleg yangını, ABD'nin batısındaki 13 eyalette devam eden 80 büyük yangından yalnızca biri. Ülke genelinde çıkan yangınlarda şimdiye kadar bir milyon dönümden fazla alan yandı. Uzmanlar, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artmasıyla durumun daha da kötüleşmesi bekliyor.