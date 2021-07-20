ABD alev alev yanıyor: Bir milyon dönümden fazla alan kül oldu

ntv.com.tr - Reuters - NTV Haber 20.07.2021 - 13:18 | Son Güncelleme : 20.07.2021 - 13:23
ABD’nin Oregon eyaleti günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Eyalette alevler en çok Bootleg bölgesinde yayıldı ve en az 2 bin kişi tahliye edildi.
Bununla birlikte, 6 Temmuz'dan bu yana aşırı sıcak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle söndürülemeyen Bootleg yangınında 300 bin dönümden fazla alan yandı, 170'ten fazla yapı küle döndü.
Ayrıca, yaklaşık 5 bin evin risk altında olduğu açıklandı. alevlerin günde 8 kilometrelik bir alana yayıldığı belirtildi. Şimdiden eyalette, Los Angeles şehrinden daha büyük bir alan küle döndü.
Bölgede seferber olan 2 binden fazla itfaiyeci alevlerin yüzde 20’sinden fazlasını kontrol altına almayı başardı.
Diğer taraftan, Bootleg yangını, ABD'nin batısındaki 13 eyalette devam eden 80 büyük yangından yalnızca biri. Ülke genelinde çıkan yangınlarda şimdiye kadar bir milyon dönümden fazla alan yandı. Uzmanlar, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artmasıyla durumun daha da kötüleşmesi bekliyor.
Kaliforniya eyaletinde de 2 haftadır süren yangınları söndürme çalışmaları devam ediyorç Eyaletin güneyinde meydana gelen Tamarack yangını kuvvetli rüzgarlar nedeniyle giderek büyüyor.
Şu ana kadar 23 bin dönümden fazla alanın yandığı ve alevlerin kontrol altına alınamadığı açıklandı.