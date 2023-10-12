ABD askeri Gazze'ye mi gidecek? Delta Force ve Seal ekipleri hazır
Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'e tam destek veriyor. Olası kara operasyonu öncesi uçak dolusu mühimmatı İsrail'e gönderen Pentagon, donanmasındaki en büyük uçak gemisini de bölgeye konuşlandırdı. Washington'un desteğinin bununla sınırlı kalmayacağı, Amerikan özel birliklerinin Gazze'deki rehine kurtarma operasyonlarına katılacağı iddia edildi.
Hamas'a savaş ilan eden İsrail'e destek için bölgeye bir savaş gemisi ve uçak dolusu mühimmat gönderen Amerika Birleşik Devletleri bundan fazlasını yapmaya hazırlanıyor.