ABD, Assange'ı izlediğini kabul etmek istemiyor

İspanyol yetkililerin soruşturması devam ediyor ancak şirkete bir suçlama yöneltileceği konusunda da kesinlik bulunmuyor. Ortaya atılan bir diğer iddiada ise ortada casusluk olduğunu kabul ediliyor.

Söz konusu işlemlerin Ekvador istihbarat servisi SENAIN'in emriyle yapıldığı öne sürülüyor. Assange'ın Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde kalması nedeniyle bunun bir suç olarak kabul edilemeyeceği belirtiliyor.