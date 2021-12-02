ABD, Assange'ı izlediğini kabul etmek istemiyor

Haberler - ntv.com.tr 02.12.2021 - 14:57
Yeni bir rapor, Adalet Bakanlığı'nın, CIA'in Assange'a casusluk yapmasına yardım etmiş olabilecek bir güvenlik firmasına yönelik soruşturmayı engellediğini gösteriyor.
Yahoo’da araştırmacı muhabir olan Michael Isikoff ABD'nin İspanya'ya çok yardımcı olmadığını yazdı. İspanyol yetkililer yerel bir güvenlik firmasının CIA'nın emriyle Julian Assange'ı gözetleyip gözetlemediğini araştırmaya çalışıyor.
Ünlü bilgisayar korsanının avukatları, İspanyol güvenlik firması Undercover Global'ı CIA ile işbirliği yapmakla suçladı. Avukatlar, CIA'in Assange'ı Londra'nın Ekvador büyükelçiliğinde saklandığı sırada güvenlik firmasını gözetlemek için kullandığını iddia etti.
UC Global, Londra büyükelçiliğinin güvenliğini sağlamak için Ekvador hükümeti tarafından işe alındı. İddialara göre firmanın çalışanların Assange'ı takip etmek için bir dizi şüpheli ve muhtemelen yasa dışı uygulamalara girişti.
Güvenlik firmasına yöneltilen suçlamalar arasında Assange'ın Büyükelçilik ziyaretçileriyle olan etkileşimlerini izlemek için bir dizi gizli kamera ve mikrofon yerleştirmek de bulunuyor..
İspanya Yüksek Mahkemesi, bazı eski çalışanların şirketi suçlayan ifadeler vermesi üzerine UC Global hakkında soruşturma başlatmıştı.
Firmanın CEO'su David Morales, 2019'da tutuklandı ancak daha sonra serbest bırakılmıştı.
İspanyol yetkililerin soruşturması devam ediyor ancak şirkete bir suçlama yöneltileceği konusunda da kesinlik bulunmuyor. Ortaya atılan bir diğer iddiada ise ortada casusluk olduğunu kabul ediliyor.
Söz konusu işlemlerin Ekvador istihbarat servisi SENAIN'in emriyle yapıldığı öne sürülüyor. Assange'ın Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde kalması nedeniyle bunun bir suç olarak kabul edilemeyeceği belirtiliyor.
İspanya tüm bunların özüne inmeye çalışırken, ABD soruşturmanın ilerlememesi için ekstra çaba harcıyor.
İspanyol yetkililerin, ABD'nin UC Global ile bir ilişkisi olup olmadığını netleştirme umuduyla, 17 aylık bir süre içinde toplam üç kez ABD Adalet Bakanlığı'na (DOJ) ulaştığı bildirildi.
Yahoo raporuna göre, DOJ bu başvuruları görmezden geldi.
Habere göre ABD Adalet Bakanlığı taleplere cevap vermek yerine, "İspanyol yetkililerinden soruşturmanın temeli hakkında daha fazla bilgi istedi" dedi.
Bu yanıt veya eksikliği, ABD ile İspanya arasında bir karşılıklı adli yardım anlaşmasıyla çelişiyor.
Adli yardım anlaşmalarının, kanun yaptırımı amacıyla hükümetler arasında bilgi alışverişini kolaylaştırması gerekiyor.
Assange, Wikileaks'in eski bir askeri istihbarat analisti olan ordu muhbiri Chelsea Manning (fotoğrafta) tarafından elde edilen bir dizi gizli askeri belge ve diplomatik belgeyi yayınladığı 2010 yılından beri ABD hükümetinin kara listesindeydi.
Belgeler, diğer şeylerin yanı sıra, Irak ve Afganistan'daki potansiyel “savaş suçlarının” kanıtlarını da gösterdi.
Belgelerin yayınlanması, Batılı hükümetler için çeşitli diplomatik ve halkla ilişkiler krizlerini başlattı.
2019 yılında, Manning sızıntılarıyla bağlantılı olarak Adalet Bakanlığı tarafından Assange aleyhine 17 maddelik bir iddianame açıklandı.
İddianame, Assange'ı, gizli ulusal güvenlik bilgilerinin yayılmasıyla ilgili federal bir yasa olan Casusluk Yasası'yla tartışmalı bir şekilde suçladı.
Açılan dava, gazeteler ve sivil özgürlükler aktivistleri tarafından basın özgürlükleri ve ABD Anayasası'nın 1. Ek Maddesi açısından potansiyel olarak tehlikeli bir emsal oluşturduğu için sert bir şekilde eleştirildi.
Geçen yaz Yahoo tarafından yapılan bir başka soruşturmada, Assange'ın Trump yönetimi ve CIA unsurlarının suikast planlarının hedefi olduğunu iddia edildi.
Rapora göre, 2017 yılında, Assange Ekvador büyükelçiliğine girdikten birkaç yıl sonra, CIA onu nasıl kaçıracağını veya öldüreceğini planlamaya başladı.
Görünüşe göre bu tür planlar, kısmen, CIA'nın bilgisayar korsanlığı araçları ve prosedürleri hakkında bir veri hazinesi olan "Vault 7" adlı Wikileaks yayınından ilham aldı.
Daha önceki raporlar, UC Global'in bazı planlardan haberdar olduğunu öne sürdü.