ABD basını: İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı
ABD basınında çıkan haberlere göre, İsrail, Gazze'deki "Hamas tünelleri"ne deniz suyu pompalamaya başladı. Yetkililer, haftalarca sürmesi beklenen tünellere deniz suyu basma işleminin 7 ayrı pompa sistemiyle gerçekleştirileceğini ifade etti.
Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalar 67. gününde sürerken ABD basını, İsrail'in haftalardır üzerinde çalıştığı "Hamas tünelleri"ne deniz suyu pompalama" planını uygulamaya başladığını yazdı.
Planın uygulanmaya başladığı haberi The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinden geldi.
Gazetenin haberine göre, ABD'li yetkililer, İsrail'in Gazze'deki "Hamas tünelleri"ne deniz suyu pompalama planını hayata geçirdiğini iddia etti.