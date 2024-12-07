ABD basını ortaya çıkardı: Esad ailesi Rusya'ya mı kaçtı?
Suriye'de silahlı muhalif grupların ilerleyişi sürerken ABD basını önemli bir iddiayı dile getirdi. Wall Street Journal gazetesi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın geçen hafta üç çocuğuyla birlikte ülkeden kaçtığını yazdı. Peki Beşar Esad da kaçtı mı? Suriye lideri için hangi iddialar konuşuluyor?
Amerika'nın önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal'ın Suriyeli güvenlik yetkilileri ve Arap yetkililere dayandırdığı haberine göre, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad, geçen hafta üç çocuğuyla birlikte Rusya'ya kaçtı.
Gazeteye göre Esad'ın iki kayınbiraderi de Suriye'yi terk ederek Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti.
Suriye Devlet Başkanı'nın ülkesinde kalıp kalmadığı belli değil.
Esad yanlısı bir TV haber kanalı dün Esad'ın İran'a gittiğini söylemiş ancak daha sonra bu haberi yalanlamıştı.