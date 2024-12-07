ABD basını ortaya çıkardı: Esad ailesi Rusya'ya mı kaçtı?

Fighterbomber'a göre Suriye'de sadece iki yedek havaalanı var ve Fighterbomber bunu “kritik minimum” olarak tanımlıyor. Bu da uçakların savunmasız havaalanlarından uçmak yerine 50 mil uzaklıktaki Tartus Rus deniz üssüne götürülmeleri ve oradan da nakliye gemilerine yüklenmeleri gerektiği anlamına geliyor.