ABD basını ortaya çıkardı: Esad ailesi Rusya'ya mı kaçtı?

Suriye'de silahlı muhalif grupların ilerleyişi sürerken ABD basını önemli bir iddiayı dile getirdi. Wall Street Journal gazetesi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın geçen hafta üç çocuğuyla birlikte ülkeden kaçtığını yazdı. Peki Beşar Esad da kaçtı mı? Suriye lideri için hangi iddialar konuşuluyor?

ABD basını ortaya çıkardı: Esad ailesi Rusya'ya mı kaçtı? - 1

Amerika'nın önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal'ın Suriyeli güvenlik yetkilileri ve Arap yetkililere dayandırdığı haberine göre, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad, geçen hafta üç çocuğuyla birlikte Rusya'ya kaçtı.

Gazeteye göre Esad'ın iki kayınbiraderi de Suriye'yi terk ederek Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti.

Suriye Devlet Başkanı'nın ülkesinde kalıp kalmadığı belli değil.

Esad yanlısı bir TV haber kanalı dün Esad'ın İran'a gittiğini söylemiş ancak daha sonra bu haberi yalanlamıştı.

DÜNYA HABERLERİ

ABD basını ortaya çıkardı: Esad ailesi Rusya'ya mı kaçtı? - 2

Washington merkezli Orta Doğu Enstitüsü'nün Suriye programı direktörü Charles Lister, Esad'ın 2015'te kendisini kurtarması için Putin'e güvendiğini ancak şimdi geleceğinin kasvetli göründüğünü söyledi ve ekledi, “Rusya onu kurtarabilecek ya da belki de kurtarmaya istekli görünmüyor.”

ABD basını ortaya çıkardı: Esad ailesi Rusya'ya mı kaçtı? - 3

Ancak cuma gecesi İran'ın Suriye'deki askeri personelini tahliye etmeye başladığı bildirildi.

The New York Times'a göre İran'ın Kudüs Kuvvetleri'nin komutanları komşu Irak ve Lübnan'a gidiyor.

Muhaliflerin yıldırım operasyonu, sadece Rusya ile Suriye arasındaki ilişkileri germekle kalmadı, Kremlin'i de askeri üslerinin güvenliği konusunda tedirgin etti.

ABD basını ortaya çıkardı: Esad ailesi Rusya'ya mı kaçtı? - 4

Önde gelen bir askeri havacılık kanalı olan Fighterbomber, Kremlin'in muhalif gruplar saldırıp ele geçirmeden önce ana hava üssünü tahliye etmekte zorlanacağı uyarısında bulundu.

Kanal bu uyarıyı, rejim karşıtlarıın perşembe akşamı Hama kentini ele geçirerek Akdeniz'in 75 mil batısındaki Hmeymim hava üssüne bir yol açmasının ardından yaptı. 

Açıklamada, “Üssü tahliye etmek neredeyse imkânsız. En iyi durumda, personelin, belgelerin ve feribotla hizmet verebilecek uçakların çoğunu tahliye etmek mümkündür. Diğer tüm mülkler üslerde kalacaktır" denildi.

ABD basını ortaya çıkardı: Esad ailesi Rusya'ya mı kaçtı? - 5

Fighterbomber'a göre Suriye'de sadece iki yedek havaalanı var ve Fighterbomber bunu “kritik minimum” olarak tanımlıyor. Bu da uçakların savunmasız havaalanlarından uçmak yerine 50 mil uzaklıktaki Tartus Rus deniz üssüne götürülmeleri ve oradan da nakliye gemilerine yüklenmeleri gerektiği anlamına geliyor.

ABD basını ortaya çıkardı: Esad ailesi Rusya'ya mı kaçtı? - 6

Bir başka etkili Rus askeri blog yazarı Alexander Kots da Rus jetlerinin Suriye ordusunun karadan desteği olmadan muhaliflerin ilerleyişini durdurmak için fazla bir şey yapamayacağını söyledi ve ekledi: “Suriye ordusu henüz ülkesi için savaşmaya hazır olduğunu göstermiyor.”

ABD basını ortaya çıkardı: Esad ailesi Rusya'ya mı kaçtı? - 7

Habere göre Ruslar, muhalif silahlı grupların Suriye'deki Rus üslerine insansız hava araçlarıyla saldırmasından da endişe ediyor.

ABD basını ortaya çıkardı: Esad ailesi Rusya'ya mı kaçtı? - 8
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