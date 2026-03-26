ABD Basını: Pentagon İran'a son darbeyi vurmayı planlıyor

Pentagon'un "final darbesi" için 4 seçeneğin üstünde durduğu ifade ediliyor. Buna göre, İran’ın ana petrol ihracat merkezi olan Hark Adası’nın işgali ya da ablukaya alınması birinci seçenek. 2. seçenek olarak Hürmüz Boğazı’nın kontrolünü sağlayan ve üzerinde stratejik sığınaklar ile radar sistemleri barındıran Larak Adası’nın ele geçirilmesi gösteriliyor.

Diğer seçeneklerde Birleşik Arap Emirlikleri'nin de hak iddia ettiği Ebu Musa ve beraberindeki iki küçük adanın zapt edilmesi ve boğazın doğu tarafında petrol ihraç eden gemilere el konulmasından bahsediliyor. Son olarak da, nükleer tesislerde bulunan yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyumu güvence altına almak için İran’ın iç kesimlerine yönelik riskli kara operasyonları veya bu malzemeye erişimi kalıcı olarak engellemek için tesislere büyük ölçekli hava saldırıları düzenlenmesi de hazırlanan planlar arasında yer alıyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, bir anlaşmaya varılamaması halinde Trump'ın İran'ı "her zamankinden daha sert" vurmaya hazır olduğunu söylemişti. Bu uyarıların paralelinde uzmanlar bölgeye, önümüzdeki günlerde birkaç savaş uçağı filosu ve binlerce askerden oluşan yoğun takviye güçlerinin konuşlanmasını bekleniyor.

Mevcut askeri hareketlilik kapsamında bir Deniz Piyade sefer birliği bu hafta bölgeye ulaşırken bir başka birliğin de bölgeye hareket edeceği iddia ediliyor. Ayrıca 82. Hava İndirme Tümeni'nin komuta unsurları ile binlerce askerden oluşan bir piyade tugayına Orta Doğu'ya konuşlanma talimatı verildiği ifade edildi.