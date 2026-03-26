ABD Basını: Pentagon İran'a son darbeyi vurmayı planlıyor
26.03.2026 13:07
Erdem Güzel
İran Savaşı'nda çözüm arayan ABD'nin büyük bir askeri harekatla "final darbesi" vurmayı planladığı iddia edildi. ABD basınına göre Pentagon'un masasında 4 seçenek var.
PENTAGON'DAN İRAN'A "FİNAL DARBESİ" PLANI
İran Savaşı'nda sona yaklaşmadan önce yıkım daha da artacak mı? ABD'li medya kuruluşu Axios'a göre
Pentagon büyük bir “final darbesi” için hazırlanıyor. Diplomatik görüşmelerden sonuç alınamaması ve özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması durumunda Pentagon'un İran Savaşı'na bir "final darbesi" planladığı ifade edildi. Axios'a konuşan 2 ABD’li yetkili ve konuya yakın kaynaklara göre, bu askeri gerilimin tırmandırılması planları arasında kara harekatı ve büyük bir bombardıman harekatı yer alıyor.
Bazı yetkililer, bu güç gösterisinin barış görüşmelerinde daha fazla koz yaratacağını ve Trump’ın zafer ilan etmesini sağlayarak ABD'nin savaştan çıkmasına yarayacağını öne sürüyor. Ancak Trump'ın henüz nihai kararını vermediği, müzakerelerin somut sonuç vermemesi durumunda geniş askeri seçeneklerin devreye alınmasına hazır olduğu bildiriliyor.
MASADA 4 SEÇENEK VAR
Pentagon'un "final darbesi" için 4 seçeneğin üstünde durduğu ifade ediliyor. Buna göre, İran’ın ana petrol ihracat merkezi olan Hark Adası’nın işgali ya da ablukaya alınması birinci seçenek. 2. seçenek olarak Hürmüz Boğazı’nın kontrolünü sağlayan ve üzerinde stratejik sığınaklar ile radar sistemleri barındıran Larak Adası’nın ele geçirilmesi gösteriliyor.
Diğer seçeneklerde Birleşik Arap Emirlikleri'nin de hak iddia ettiği Ebu Musa ve beraberindeki iki küçük adanın zapt edilmesi ve boğazın doğu tarafında petrol ihraç eden gemilere el konulmasından bahsediliyor. Son olarak da, nükleer tesislerde bulunan yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyumu güvence altına almak için İran’ın iç kesimlerine yönelik riskli kara operasyonları veya bu malzemeye erişimi kalıcı olarak engellemek için tesislere büyük ölçekli hava saldırıları düzenlenmesi de hazırlanan planlar arasında yer alıyor.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, bir anlaşmaya varılamaması halinde Trump'ın İran'ı "her zamankinden daha sert" vurmaya hazır olduğunu söylemişti. Bu uyarıların paralelinde uzmanlar bölgeye, önümüzdeki günlerde birkaç savaş uçağı filosu ve binlerce askerden oluşan yoğun takviye güçlerinin konuşlanmasını bekleniyor.
Mevcut askeri hareketlilik kapsamında bir Deniz Piyade sefer birliği bu hafta bölgeye ulaşırken bir başka birliğin de bölgeye hareket edeceği iddia ediliyor. Ayrıca 82. Hava İndirme Tümeni'nin komuta unsurları ile binlerce askerden oluşan bir piyade tugayına Orta Doğu'ya konuşlanma talimatı verildiği ifade edildi.
İRAN: MÜZAKERE BASKISINI HİLE OLARAK GÖRÜYORUZ
İran ise Trump’ın müzakere baskısını baskın saldırılar düzenlemek için bir "hile" olarak gördüklerini ve güvenmediklerini açıkladı.
İran'ın Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, istihbaratlarının düşmanların bir bölge ülkesinin desteğiyle bir İran adasını işgal etmeye hazırlandığını gösterdiğini belirterek, böyle bir eylem durumunda o ülkenin hayati altyapısının sınırsızca hedef alınacağı tehdidinde bulundu. Devrim Muhafızları komutanlarının şüphelerine rağmen Türkiye, Pakistan ve Mısır gibi arabulucu ülkelerin tarafları bir araya getirmek için diplomatik çabalarını sürdürdüğü ifade ediliyor.
İran ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Ali Cihanşahi de ABD'nin İran'a karşı olası kara harekatına dair açıklama yaparak "Kara savaşı düşman için daha tehlikeli ve bedeli daha olur." diye konuştu.