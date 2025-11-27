ABD basını: Ulusal Muhafızları vuran saldırgan Amerikan ordusuyla çalışmış

Beyaz Saray yakınlarında iki Ulusal Muhafız askerini vurmakla suçlanan kişinin, Afganistan’da ABD birlikleriyle birlikte görev yapan bir Afgan vatandaşı olduğu ABD medyası tarafından bildirildi.

NBC News, şüphelinin bir akrabasına ve birkaç kolluk kuvveti yetkilisine dayandırdığı haberinde, söz konusu kişinin 29 yaşındaki Rahmanullah Lakanwal olduğunu açıkladı.

NBC’ye göre Lakanwal, Afgan ordusunda 10 yıl boyunca ABD Özel Kuvvetleri’ni destekleyen görevlerde bulunduktan sonra Eylül 2021’de Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti.

Fox News ise Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe’e dayandırdığı haberinde, Lakanwal’ın istihbarat servisi de dahil olmak üzere çeşitli ABD devlet kurumlarıyla çalıştığını söyledi.