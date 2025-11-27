ABD basını: Ulusal Muhafızları vuran saldırgan Amerikan ordusuyla çalışmış
27.11.2025 13:07
AFP
ABD'de iki Ulusal Muhafızı öldüren Rahmanullah Lakanwal'ın, Afgan ordusunda 10 yıl boyunca Amerikan ordusunu destekleyen görevlerde bulunduğu ortaya çıktı.
AMERİKAN İSTİHBARATIYLA DA ÇALIŞTI
Beyaz Saray yakınlarında iki Ulusal Muhafız askerini vurmakla suçlanan kişinin, Afganistan’da ABD birlikleriyle birlikte görev yapan bir Afgan vatandaşı olduğu ABD medyası tarafından bildirildi.
NBC News, şüphelinin bir akrabasına ve birkaç kolluk kuvveti yetkilisine dayandırdığı haberinde, söz konusu kişinin 29 yaşındaki Rahmanullah Lakanwal olduğunu açıkladı.
NBC’ye göre Lakanwal, Afgan ordusunda 10 yıl boyunca ABD Özel Kuvvetleri’ni destekleyen görevlerde bulunduktan sonra Eylül 2021’de Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti.
Fox News ise Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe’e dayandırdığı haberinde, Lakanwal’ın istihbarat servisi de dahil olmak üzere çeşitli ABD devlet kurumlarıyla çalıştığını söyledi.
BEYAZ SARAY'A İKİ BLOK MESAFEDE
Dün gerçekleşen silahlı saldırıda iki ABD Ulusal Muhafız askeri ağır şekilde yaralandı, daha sonra hayatlarını kaybettikleri açıklandı.
ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, Taliban’dan kaçan bir Afgan'ın, saldırının şüphelisi olduğunu ve Beyaz Saray’a iki blok mesafedeki gündüz vakti gerçekleşen saldırıdan sonra gözaltına alındığını belirtmişti.
O "MEŞHUR UÇUŞLARLA" GELMİŞ
Trump, şüphelinin 2021’de “o meşhur uçuşlarla” Amerika’ya geldiğini söyledi. Bu ifade, ABD’nin 20 yıllık savaştan çekilmesinin ardından Taliban ülkenin kontrolünü ele geçirirken tahliye edilen Afganlara atıfta bulunuyordu.
O dönem Afganların bazıları Taliban'dan kaçmak için uçakların motorlarına saklanarak yolculuk yapmıştı.
Washington şehir merkezindeki bir metro istasyonunun yanında, sokakların ve ofislerin oldukça kalabalık olduğu bir zamanda gerçekleşen saldırı, Trump’ın ülke çapındaki suçla mücadelede tartışmalı askerileştirme politikasını yeniden gündeme taşıdı.
GÖÇMENLİK BAŞVURULARI DURDURULDU
Saldırı sonrası Trump yönetimi Afganistan vatandaşlarına yönelik yaptırım kararı aldı.
ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri kurumu, Afgan vatandaşlarla ilgili tüm göçmenlik başvurularının süresiz olarak durdurulduğunu açıkladı.