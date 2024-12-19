ABD basınında Rus üssü iddiası: Ortadoğu'daki yeni adresi belli oldu
Esad rejiminin düşmesiyle Rusya'nın Suriye'deki üslerine yönelik kararı bekleniyor. Amerikan basınına göre Moskova, Ortadoğu'daki varlığını Libya üzerinden sürdürmeye hazırlanıyor. Hava savunma sistemlerine ait radarlar ve çok sayıda silah kargo uçaklarıyla taşındı. Ancak askeri analistlere göre, Libya'daki üsler Rusya'nın Suriye'deki kaybını telafi etmeyebilir.
"RUSLAR TAŞINMAYA BAŞLADI"
Amerikan gazetesi The Wall Street Journal'a göre, Rusya Ortadoğu'daki varlığını Libya üzerinden sürdürecek.
Amerikalı ve Libyalı askeri kaynaklara göre, Ruslar hava savunma sistemlerini ve diğer etkin silahlarını Suriye'den Libya'nın doğusunda Halife Hafter kontrolündeki üslere taşımaya başladı.
Rus kargo uçaklarında F-400 ve S-300'lere ait radar sistemleri de yer aldı.