ABD basınından 6 makale: Biden-Trump düellosundan sonra ne olacak?
ABD Başkanı Joe Biden ve eski başkan Donald Trump, kasım ayında yapılacak seçimler için televizyondaki ilk tartışmalarını gerçekleştirdi. Bu ilk tartışma ABD basın yayın organlarında nasıl yorumlandı? NTV Dış Haberler Servisi, ABD'nin önde gelen gazete, televizyon ve internet sitelerinden 6 makaleyi derledi.
KÖTÜ BİR PERFORMANS VE PANİKLEYEN BİR PARTİ
Başkan Biden'ın tartışmadaki sallantılı ve duraksayan performansı Demokratların onun adaylığını sorgulamasına yol açtı. Partisinde panik havası hakim. Biden’ın kongresinde yerine başka bir isime devretmesi seçenek olabilir. Fakat onun gurulu ve inatçı bir adam olduğunu herkes biliyor. Yaşlı Joe’yu ikna edebilcek tek kişi karısı Jill Biden, ama onun da hevesli olmadığı anlaşılıyor. Biden’ın yakın çevresi ve kampanya ekibi 10 Eylül’de yapılacak ikinci münazaraya kadar mevcut hasarı giderebileceklerini düşünüyorlar. Peki ya ikinci münazarada da aynı şeyler yaşanırsa? Bunu engellemenin yolunu bulana kadar Demokratlara uyku yok!
The New York Times – Peter Baker