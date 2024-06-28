ABD basınından 6 makale: Biden-Trump düellosundan sonra ne olacak?

ABD Başkanı Joe Biden ve eski başkan Donald Trump, kasım ayında yapılacak seçimler için televizyondaki ilk tartışmalarını gerçekleştirdi. Bu ilk tartışma ABD basın yayın organlarında nasıl yorumlandı? NTV Dış Haberler Servisi, ABD'nin önde gelen gazete, televizyon ve internet sitelerinden 6 makaleyi derledi.

ABD basınından 6 makale: Biden-Trump düellosundan sonra ne olacak? - 1

KÖTÜ BİR PERFORMANS VE PANİKLEYEN BİR PARTİ

Başkan Biden'ın tartışmadaki sallantılı ve duraksayan performansı Demokratların onun adaylığını sorgulamasına yol açtı. Partisinde panik havası hakim. Biden’ın kongresinde yerine başka bir isime devretmesi seçenek olabilir. Fakat onun gurulu ve inatçı bir adam olduğunu herkes biliyor. Yaşlı Joe’yu ikna edebilcek tek kişi karısı Jill Biden, ama onun da hevesli olmadığı anlaşılıyor. Biden’ın yakın çevresi ve kampanya ekibi 10 Eylül’de yapılacak ikinci münazaraya kadar mevcut hasarı giderebileceklerini düşünüyorlar. Peki ya ikinci münazarada da aynı şeyler yaşanırsa? Bunu engellemenin yolunu bulana kadar Demokratlara uyku yok!

The New York Times – Peter Baker

VİDEO: Biden ve Trump'ın seçim düellosu

DÜNYA HABERLERİ

ABD basınından 6 makale: Biden-Trump düellosundan sonra ne olacak? - 2

KALİFORNİYA VALİSİ NEWSOM: "BIDEN'A ASLA SIRTIMI DÖNMEYECEĞİM"

Biden-Trump karşılaşmasında performansı nedeniyle eleştirilen Joe Biden yerine başka bir aday öne çıkabilir mi? Kaliforniya Valisi Gavin Newsom adı öne çıkan kişilerden belki de en önde geleni.  CBS yayınına katılan Newsom, Biden’a asla sırtını dönmeyeceğini ve onu desteklemeye devam edeceğini söyledi. Demokrat Parti’de bunu yapacak birini tanımadığı belirten Kaliforniya valisi, Joe Biden’ın yalnız bırakılmayacağını vurguladı. Bütün bu kararlı görüntüye rağmen Gavin Newsom Biden adaylıktan çekilme kararı alırsa delegelerin desteğini alacak en önemli isim olarak görünüyor. Bu seçimde olmasa da Newson’ın adaylığına 2028’de kesin gözüyle bakılıyor.

CBS - Editör Masası

ABD basınından 6 makale: Biden-Trump düellosundan sonra ne olacak? - 3

DEMOKRATLARIN ÇILDIRMA DÖNEMİ KAPIDA

78 yaşındaki Trump, Biden'dan yalnızca üç yaş genç olmasına rağmen söz düekkosunda baştan sona hakim taraftı. Başkan Biden'ın ekibinden çıkacak en yaratıcı fikirler bile onun Donald Trump'a karşı korkunç performansından bir zafer anlatısı üretmesine olanak vermiyor. Biden çok erken bir dönemde münazara çağrısını kabul ederek adeta bir kumar oynadı. Şimdi Demokratlar onun adaylığını boşa çıkaracak yollar arıyorlar ama işleri çok zor. Biden’ın ekibi onu kurtaracak formülleri aramaya başladı bile. Çünkü Perşembe gecesi yaşananlar Joe Biden için unutulması çok zor bir darbe oldu.

The Washington Post – Karen Tumulty

ABD basınından 6 makale: Biden-Trump düellosundan sonra ne olacak? - 4

DEMOKRATLAR, BIDEN'IN TRUMP İLE YAPTIĞI TARTIŞMADA TÖKEZLEMESİYLE PANİĞE KAPILDI

Demokratlar "En büyük korkularımız gerçekleşti", diyor. Kendi iletişim gruplarında biribirlerine attıkları mesajlarda; "Biden vatanseverlik görevini yerine getirmeli ve derhal kenara çekilmeli, Demokrat Parti kongresi Amerikan halkının şimdiye kadar görmediği bir heyecanla yeni adayını ilan etmeli”, ifadeleri yer alıyor. Gerçek şu ki, Demokratların yaşadığı panik çok büyük. Trump ilk münazarayla ayak seslerini duyurdu, ancak önümüzde dört ay daha var. Kazanmak için her şeyi yapacağı anlaşılıyor. Trump, seçim sonuçlarını kabul edip etmeyeceği konusundaki soruları defalarca geçiştirdi.

Üçüncü kez sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Eğer adil, yasal ve iyi bir seçimse, kesinlikle."

Biden’ın bu halde seçim kazanamayacağı algısı yerleşirken Trump’ın kaybedeceği bir seçime itiraz yolunu açtığı anlaşılıyor.

The Financial Times – Lauren Fedor ve Demetri Sevastopulo

ABD basınından 6 makale: Biden-Trump düellosundan sonra ne olacak? - 5

BIDEN TÖKEZLİYOR, TRUMP YALAN SÖYLÜYOR VE HEPİMİZ KAYBEDİYORUZ

Perşembe gecesi Joe Biden ile Donald Trump arasında gerçekleşen çamur güreşi mücadelesinde birçok ilk yaşandı. Hepsi de tatsız şeyler… Tartışmanın ikinci yarısında toparlansa da Biden'ın performansı, onun zindeliğiyle ilgili endişeleri ortadan kaldırmaya yetmedi. Demokratların kongre öncesinde aday değiştirilmesi için konuşmaya başlamaları bir panik havası izlenimi veriyor. Biden’ın adaylıktan çekilmesi için ikna edilmesi ve bunun için bir bahane bulunması mümkün. Ama bunu yol açacağı tahribat daha büyük olabilir. Hatta Demokratlar bunun bedelini Başkanlık koltuğunu Trump’a kaptırarak ödeyebilir. Demokratlar her yönden köşeye sıkışmış görünüyor. İyimserlerin sayısı hayli az.

The Los Angeles Times - Mark Z. Barabak

ABD basınından 6 makale: Biden-Trump düellosundan sonra ne olacak? - 6

AMERİKAN TARİHİNİN EN KÖTÜ TARTIŞMA PERFORMANSI

Trump, bir dizi yalan söylemesine rağmen Biden'dan daha iyi göründü. Akşamın en çok alıntılanan cümlesi şu olabilir: "Ne söylediğini gerçekten bilmiyorum ve bence  o da bilmiyordu." Biden'ın dilinin dolanması ve mantık silsilesini bozması nedeniyle ortaya çıkan görüntüye Trump'ın verdiği tepki artık onun kampanyasının slogan olabilir.

ABD basınından 6 makale: Biden-Trump düellosundan sonra ne olacak? - 7

Donald Trump daha önce de sıkça yaptığı gibi sayısız yalan söyledi ve ortalama seçmeni yakalamayı başardı. Sorun Trump'ın yalanları değil Biden’ın beceriksiz ve sağlıksız görüntüsü. Trump'ın her türlü suç dosyasına rağmen bu görüntü Biden’a kaybettirdi. Seçimde de kaybetmesi muhtemel. O halde Demokrat Parti’nin Kongre'de sürpriz bir karar alma ihtimalini konuşabiliriz. Fakat bunun gerçekleşmesi için Biden'ın ikna edilmesi gerekiyor. Bu da hayli zor bir iş.

Politico – Jeff Greenfield

ABD basınından 6 makale: Biden-Trump düellosundan sonra ne olacak? - 8
ABD basınından 6 makale: Biden-Trump düellosundan sonra ne olacak? - 9
ABD basınından 6 makale: Biden-Trump düellosundan sonra ne olacak? - 10
ABD basınından 6 makale: Biden-Trump düellosundan sonra ne olacak? - 11
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