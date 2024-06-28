ABD basınından 6 makale: Biden-Trump düellosundan sonra ne olacak?

DEMOKRATLAR, BIDEN'IN TRUMP İLE YAPTIĞI TARTIŞMADA TÖKEZLEMESİYLE PANİĞE KAPILDI

Demokratlar "En büyük korkularımız gerçekleşti", diyor. Kendi iletişim gruplarında biribirlerine attıkları mesajlarda; "Biden vatanseverlik görevini yerine getirmeli ve derhal kenara çekilmeli, Demokrat Parti kongresi Amerikan halkının şimdiye kadar görmediği bir heyecanla yeni adayını ilan etmeli”, ifadeleri yer alıyor. Gerçek şu ki, Demokratların yaşadığı panik çok büyük. Trump ilk münazarayla ayak seslerini duyurdu, ancak önümüzde dört ay daha var. Kazanmak için her şeyi yapacağı anlaşılıyor. Trump, seçim sonuçlarını kabul edip etmeyeceği konusundaki soruları defalarca geçiştirdi.

Üçüncü kez sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Eğer adil, yasal ve iyi bir seçimse, kesinlikle."

Biden’ın bu halde seçim kazanamayacağı algısı yerleşirken Trump’ın kaybedeceği bir seçime itiraz yolunu açtığı anlaşılıyor.

The Financial Times – Lauren Fedor ve Demetri Sevastopulo