ABD basınından çarpıcı iddia: Biden öldü mü?
ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık yarışından çekildiğini pazar günü sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. ABD siyaseti için bu denli önemli bir kararı sosyal medyadan duyurmasının ardından, başkanın nerede olduğu ve günlerdir kamuoyunda neden görülmediği konusunda sorular gündemde. Çekilme açıklamasının ardından ABD Başkanı'nın sağlığının çok kötü durumda olduğu ya da öldüğü yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Biden, Covid-19 teşhisi konulduğundan beri bulunduğu sahil evinde izole bir şekilde kalmaya devam ediyor.
KARANTİNADA MI ÖLDÜ MÜ?
ABD Başkanı Joe Biden, siyaset sahnesinden pazar günü sosyal medya hesabında yayınladığı bir duyuru ile yalnız başına çekildi.
Mevcut başkan, Covid-19 için karantinada olduğu evinden bir sosyal medya mesajı yayınlayarak çekilme kararını kamuoyu ile paylaştı.
ABD basını, kararı takip eden günlerde Biden'ın bu duyuruyu neden sosyal medya üzerinden yaptığına odaklandı.
Bazı komplo teorisyenleri, başkanın öldüğünü öne sürdü.