ABD basınından çarpıcı iddia: Biden öldü mü?

"BİR YERE GİTTİĞİM YOK"

Biden, Harris'e yönelik desteğini bir kez daha açıklarken, "Pusulanın üstündeki isim değişse de görev hiç değişmedi. Bu arada benim de herhangi bir yere gittiğim yok. Bu kampanyada onunla, Kamala'yla birlikte olacağım. Adım pusulada olmasa da tamamen bu işle ilgileneceğim" ifadelerini kullandı.

Harris konuşmasına başlarken ABD Başkanı "Seni izliyorum evlat, seni çok seviyorum" dedi.