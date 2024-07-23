ABD basınından çarpıcı iddia: Biden öldü mü?

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık yarışından çekildiğini pazar günü sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. ABD siyaseti için bu denli önemli bir kararı sosyal medyadan duyurmasının ardından, başkanın nerede olduğu ve günlerdir kamuoyunda neden görülmediği konusunda sorular gündemde. Çekilme açıklamasının ardından ABD Başkanı'nın sağlığının çok kötü durumda olduğu ya da öldüğü yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Biden, Covid-19 teşhisi konulduğundan beri bulunduğu sahil evinde izole bir şekilde kalmaya devam ediyor.

ABD basınından çarpıcı iddia: Biden öldü mü? - 1

KARANTİNADA MI ÖLDÜ MÜ?

ABD Başkanı Joe Biden, siyaset sahnesinden pazar günü sosyal medya hesabında yayınladığı bir duyuru ile yalnız başına çekildi.

Mevcut başkan, Covid-19 için karantinada olduğu evinden bir sosyal medya mesajı yayınlayarak çekilme kararını kamuoyu ile paylaştı.

ABD basını, kararı takip eden günlerde Biden'ın bu duyuruyu neden sosyal medya üzerinden yaptığına odaklandı.

Bazı komplo teorisyenleri, başkanın öldüğünü öne sürdü.

DÜNYA HABERLERİ

ABD basınından çarpıcı iddia: Biden öldü mü? - 2

SESİ İLK KEZ DUYULDU

Biden'ın desteğini aldıktan sonra ilk kez Beyaz Saray'da konuşan Başkan Yardımcısı Kamala Harris, geçen hafta pozitif çıkan Covid-19 testinden sonra başkanın iyileşme sürecinde olduğunu söyledi.

Biden'ın sesi, yarıştan çekildikten sonra ilk kez duyuldu.

ABD basınından çarpıcı iddia: Biden öldü mü? - 3

"DOĞRU OLAN BUYDU"

Harris kürsüye çıkmadan önce Joe Biden telefonla ekibe seslendi.

Covid'e yakalandığı gerekçesiyle Delaware'deki yazlık evinde dinlendiği açıklanan Biden, "Dünkü haberin şaşırtıcı olduğunu ve onu duymanın size zor geldiğini biliyorum ama doğru olan buydu" diye konuştu.

ABD basınından çarpıcı iddia: Biden öldü mü? - 4

"BİR YERE GİTTİĞİM YOK"

Biden, Harris'e yönelik desteğini bir kez daha açıklarken, "Pusulanın üstündeki isim değişse de görev hiç değişmedi. Bu arada benim de herhangi bir yere gittiğim yok. Bu kampanyada onunla, Kamala'yla birlikte olacağım. Adım pusulada olmasa da tamamen bu işle ilgileneceğim" ifadelerini kullandı.

Harris konuşmasına başlarken ABD Başkanı "Seni izliyorum evlat, seni çok seviyorum" dedi.

ABD basınından çarpıcı iddia: Biden öldü mü? - 5

ÖLDÜĞÜNE YÖNELİK TEORİLER

Çekilme açıklamasının ardından ABD Başkanı'nın sağlığının çok kötü durumda olduğu ya da öldüğü yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Biden bu telefon görüşmesiyle hem Harris'e desteğini yinelemiş oldu hem de öldüğünü öne süren komplo teorilerini yalanladı.

ABD basınından çarpıcı iddia: Biden öldü mü? - 6

İMZASININ TAKLİT EDİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Komplo teorisyenleri, sosyal medyada yayınlanan açıklamadaki imzasının taklit edildiğini öne sürmüştü.

Milyarder Trump destekçilerinden Bill Ackman, "Bu bir rehine durumu olsaydı o mektup yaşadığına kanıt olarak gösterilmezdi" demişti.

Ayrıca Las Vegas polisinin sokakları kapattığı çünkü ABD Başkanı'nın acil sağlık müdahalesine ihtiyaç duyduğu iddia edilmişti.

ABD basınından çarpıcı iddia: Biden öldü mü? - 7

"BIDEN KARANTİNADA"

Resmi açıklamalara göreyse çarşamba günü Las Vegas'a yaptığı gezi sırasında covid olan Biden, Delaware'deki Rehoboth'ta yer alan yazlık evinde karantinada.

ABD basınından çarpıcı iddia: Biden öldü mü? - 8

NETANYAHU İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

Biden'ın, Kongre'ye hitap etmek üzere Washington'a giden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla görüşüp görüşmeyeceği de hala belirsizliğini koruyor.

Netanyahu'nun Washington'dayken Harris ile de görüşmesi bekleniyor.

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