ABD basınından Truva Atı benzetmesi: Adım adım ölümcül plan!
ABD'li New York Times gazetesi, İsrail'in Lübnan'da iki gündür sürdürdüğü ölümcül saldırıların planlanma sürecini yazdı. Gazeteye göre plan aslında çok uzun süre önce devreye sokulmuştu. İsrail yıllar önce Hizbullah'ı hedef almak için 2 sahte şirket kurdu ve milyonlarca dolarlık yatırım yaptı. Savunma ve istihbarat yetkilileri, İsrail hükümetinin patlayan Hizbullah cihazlarına müdahale etmediğini öne sürüyor. İddiaya göre İsrail, bu cihazları ayrıntılı bir planın parçası olarak kendisi üretti.
Amerikan merkezli New York Times gazetesi, Lübnan'da düzenlenen ölümcül saldırıların perde arkasını kaleme aldı.
Buna göre tuzaklanmış çağrı cihazları ve telsizler, İsrail ile Lübnan sınırında konuşlanmış Hizbullah arasındaki onlarca yıllık çatışmanın son aşamasını temsil ediyor.