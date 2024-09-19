ABD basınından Truva Atı benzetmesi: Adım adım ölümcül plan!

Gazeteye konuşan istihbarat görevlilerine göre, bu şirket İsrail'e ait bir paravandı ve cihazlar üreten kişilerin gerçek kimliklerini gizlemek için en az iki tane daha sahte şirket kuruldu.



BAC bu süreçte sıradan müşteriler aldığını ve onlar için bir dizi sıradan çağrı cihazı ürettiğini öne süren istihbarat görevlileri gerçekten önemli olan tek müşterinin Hizbullah olduğunu ve çağrı cihazlarının patlayıcı PETN ile bağlanmış piller içerdiğini söyledi.